Mesleğin son temsilcisi...Saraciyecilik kaybolmaya yüz tutmuş meslekler arasına girdi

ERZURUM - Erzurum'daki en kadim ve unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasına ne acıdır ki saraciye mesleği de girdi ve neredeyse bu meslek grubu da son nefesini veriyor.

Son saraçlardan İlhami Pergel, Erzurum'da yaşayan bir insan haznesi, insan hikayesinden birisi kim derseniz bu usta İlhami Usta, 10 yaşından bu yana, üç nesilden gelen bir mesleği yaşatmaya çalışıyor. Ondan bu bayrağı teslim alacak kimsesi de yok. Onun ki bir baba vasiyeti aslında, bir yanda misafirlerine sobanın üzerinde demlediği çaydan ikram ediyor, bir yandan da elindeki işi tamamlamaya çalışıyor.

İlhami Pergel, Erzurum'un yetiştirdiği son saraç ustası, 1970 yılından beri ata dede mesleğini mütevazi dükkanında ayakta durdurmaya çalışıyor. İlhami ustanın tek amacı bu mesleğin devam etmesi, çünkü çırak yetişmediği için meslek onunla birlikte yok olup gidecek.

İlhami Pergel, "1970 yılından beri bu mesleğin içerisinde kendi halimde uğraşıp gidiyorum. Meslek dedemden babama babamdan da bana kaldı. Üzgün olduğum tek taraf meslek insana ekmek yedirir ama çırak yetişmediğinden dolayı unutulup giden meslekler arasına girecek. Binicilik sporları ile ilgilenen kulüpler veya özel kişiler mesleğe yeterince destek veriyor ama çırak olmayınca bu meslek benimle mezara gidecek. Erzurum'da bu işi yapan son nesil, benimle aynı kaderi paylaşan esnaf arkadaşlarla da konuştuğumuzda tek sıkıntımız çırak yetişmemesi" diye konuştu.

Son nesil saraç ustası İlhami Pergel usta, mütevazi dükkanında at koşum ve binek hayvan takımlarını yapıyor, koyun ve keçi zillerinin imalatını yapıyor, köpekler için tasma imalatı yapıyor, büyükbaş hayvanların boyunlarına zil yapıyor.