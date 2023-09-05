Mesfouf tarifi! MasterChef Mesfouf nasıl yapılır?
MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Mesfouf hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Mesfouf hazırladı. Peki, Mesfouf nedir? Mesfouf nasıl yapılır? Mesfouf nedir?
Cezayirmutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Mesfouf ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Mesfouf nasıl yapılır? Mesfouf nedir? Mesfouf nasıl yapılır, Mesfouf yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Mesfouf yapıldı, evde klasik Mesfouf yapıldı! İşte en güzel Mesfouf!
MESFOUF TARİFİ!
İçindekiler:
- 500 gr orta boy kuskus
- 100 gr kuş üzümü
- 200 gr büyük kalibreli altın kuru üzüm
- 5 yemek kaşığı sadeyağ (sade tereyağı)
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
Cezayir Mesfouf nasıl hazırlanır
- Önceki gün: Kuru üzümleri portakal çiçeği aromalı suda bir gece bekletin.
- Kuskus irmiğinin hazırlanışı: Kuru kuskusu bir leğene dökün ve üzerine su berraklaşana kadar su serpin.
- İşlemi birkaç kez tekrarlayın.
- Süzün ve yaklaşık 15-30 dakika şişmeye bırakın.
- Kuskusunuzu ilk kez alttaki su ile buharda pişirin.
- Buhar çıktıktan sonra 5 dakika daha pişirin.
- Kuskusu yağlayın, gerekirse su ekleyin (Ben genellikle yarım bardak su ekliyorum).
- Kuskus yapıcının dibinde daima su olduğundan emin olarak tekrar buhara dönün.
- Son buhar geçişinden önce suyu alınmış kuru üzümleri ve tuzu ekleyin.
- Üzerine bir miktar zeytinyağı gezdirip karıştırın.
- Son buharlı pişirme için değiştirin.
- Kuskusu servis tabağına yerleştirmeden önce üzerine sade tereyağı serpip karıştırın.
- Servis yaparken, birkaç tane ayrılmış altın üzüm, şeker, tarçın, l'ben veya raïb (kıvrılmış süt) ile süsleyin.