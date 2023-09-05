Mesfouf tarifi! MasterChef Mesfouf nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Mesfouf hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Mesfouf hazırladı. Peki, Mesfouf nedir? Mesfouf nasıl yapılır? Mesfouf nedir?

Cezayirmutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Mesfouf ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Mesfouf nasıl yapılır? Mesfouf nedir? Mesfouf nasıl yapılır, Mesfouf yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Mesfouf yapıldı, evde klasik Mesfouf yapıldı! İşte en güzel Mesfouf!

MESFOUF TARİFİ!

İçindekiler:

500 gr orta boy kuskus

100 gr kuş üzümü

200 gr büyük kalibreli altın kuru üzüm

5 yemek kaşığı sadeyağ (sade tereyağı)

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Cezayir Mesfouf nasıl hazırlanır