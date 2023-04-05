Mescid-i Aksa, Müslümanların kutsal kabul ettiği ve müslüman aleminin ilk kıblesi olduğuna inanılan yapıdır. Mescid-i Aksa hangi ülkede, nerededir ve Mescid-i Aksa önemi nedir soruları gündeme geliyor. Mescid-i Aksa son dakika haberleri sıklıkla araştırıyor. Peki, Mescid-i Aksa hangi ülkede, nerededir? Mescid-i Aksa önemi nedir? Mescid-i Aksa son dakika haberleri!

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MESCİD-İ AKSA HANGİ ÜLKEDE?

İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Kıble Mescidi'ne sığınan Filistinlilere ses bombası ve kauçuk kaplı mermilerle müdahale eden polis, 500'den fazla kişiyi gözaltına aldı. İnfial yaratan görüntülere Türkiye de kayıtsız kalmadı. Dışişleri Bakanlığı, çok sayıda Filistinli sivilin gözaltına alındığı müdahaleyi lanetledi.

MESCİD-İ AKSA ÖNEMİ NEDİR?



Mescid-i Aksa, Müslümanlarca kutsal kabul edilen ve Müslümanların ilk kıblesi olduğuna inanılan yapı. Yapı Kudüs'ün doğusundaki Eski Şehir bölgesinde, Tapınaklar tepesi (Morya) olarak bilinen alandadır. Bu alanın yüzölçümü yaklaşık 144 dönüm olup, sayısı iki yüze ulaşan birçok esere sahiplik eder. Kubbet-üs-Sahra'nın da üzerine kurulduğu kutsal kaya bu tepenin en yüksek noktası olarak kabul edilir. Süleyman tapınağı, Kral Davut'un oğlu Süleyman'ın hükümdarlığı sırasında İÖ 957'de tamamlanmış, II. Nebukadnezar ise krallık ile birlikte yapıyı İÖ 586'da tümüyle yıktırmış, Yahudileri esir ederek Babil'e götürmüştür. II. Kyros İÖ 538'de Yahudilerin Kudüs'e dönmelerine ve tapınağı yeniden inşa etmelerine izin vermiştir. Gösterişsiz bir yapı olan İkinci Tapınak da İS 70'te Romalılar tarafından yıkılmış, geriye yalnızca batı yanında bugün "Ağlama Duvarı" diye anılan bölüm kalmıştır. Bugün El-Aksa Camii olarak bilinen yapının, Bizans imparatoru I. Justinianos tarafından Süleyman tapınağı kalıntıları üzerine yaptırılan bir bazilika olduğu kabul edilir. Emevi halifesi I. Velid (705-715) yapıyı büyük bir onarımla baştan aşağı yeniletmiş ve bu yapıya Mescid-i Aksa ismi Abdülmelik bin Mervan tarafından Abbasilere karşı politik amaçlarla verilmiştir.

MESCİD-İ AKSA SON DAKİKA HABERLERİ

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin Yahudilerce kutsal Pesah Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine teravih namazının ardından bir grup Filistinli Mescid-i Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne sığındı. Aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı grup, Kıble Mescidi'nin kapılarını kapattı. İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın avlusuna girerek temizlik görevlileri ve Müslümanları buradan güç kullanarak çıkardı, Aksa'nın kapılarını kapattı.

SES BOMBASI VE KAUÇUK KAPLI MERMİ KULLANILDI

Kıble Mescidi'nin etrafını sararak mescidin çatısına çıkan İsrail polisi, mabedin camlarından bazılarını kırarak önce içeridekilere ses bombasıyla müdahale etti. Mescid'deki gruptan bazıları havai fişek atarak İsrail polisine direnmeye çalıştı. İsrail polisi, daha sonra Kıble Mescidi'ne girerek içeridekilere ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve kauçuk kaplı mermilerle müdahale etti. İsrail polisinin, mescide sığınan aralarında kadınların da yer aldığı grubu coplarla darbettiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Baskının ardından Gazze şeridi çevresindeki saldırı sirenlerinin çaldığı bildirildi.

Filistin Kızılayı, olayda çok sayıda kişinin yaralandığını ve yaralılara müdahale için sağlık ekiplerinin Aksa'ya doğru harekete geçtiğini bildirdi. Filistin Kızılayı, ikinci açıklamasında İsrail polisinin sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale edilmesini engellediğini aktardı. Görgü tanıkları, olayda çok sayıda yaralı olduğunu aktardı.

TÜRKİYE'DEN TEPKİ: LANETLİYORUZ

Yaşananlara Türkiye'den tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "İsrail güvenlik güçlerinin, dün geceden itibaren Harem-i Şerif'in kudsiyetini ve tarihi statükoyu ihlal ederek, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini, Kıble Mescidi'ne sığınanlara müdahale etmesini ve çok sayıda Filistinli sivili gözaltına almasını lanetliyoruz.