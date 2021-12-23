Mesane Kanseri: Belirtiler ve Tedavi Seçenekleri

Mesane kanseri, Türkiye'de en sık görülen kanserler arasındadır. Erkek bireylerde 3. en çok görülen kanser iken kadın bireyler arasında 13. sıradadır. Erkeklerin mesane kanserinden etkilenme olasılığı kadınlardan neredeyse üç kat daha fazla. Hastalar ve yakınları mesane kanserinin nasıl tedavi edilebileceğini ve bu kanserin altında yatan nedenlerin neler olduğunu merak ediyorlar. Prof. Dr. Murat Binbay, mesane kanserinin tedavisinde yüksek başarı oranına sahip bir üroloji doktoru olarak bu hastalık hakkında faydalı bilgiler veriyor.

Mesane Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Mesane kanserinde en önemli erken uyarı sinyali olarak; ağrısız makro-hematüri söylenebilir. Bu, idrar yaparken ağrı olmadan idrarda kan görmek anlamına gelir. Mesane boşaltılırken ağrı hissedilmesi ve idrarda kan görülmesi, çoğunlukla akut sistitten kaynaklanır. Çıplak gözle görülemeyen ve idrar testlerinde tespit edilebilen küçük miktarlarda kanın tekrar tekrar saptanması da bir kanser belirtisi olabilir.

Mesanenin spesifik olmayan semptomları, ağrı, şiddetli idrara çıkma, tekrarlayan iltihaplanma gibi durumlar (özellikle 40 yaşın üzerindeki hastalarda) mesane kanseri göstergesi olabilir. Bunun için gecikmeden bir üroloji muayenesine başvurulmalıdır.

Mesane Kanseri Gelişiminde Risk Faktörleri Nelerdir?

Günümüzde en önemli mesane kanseri risk faktörü sigara tüketimidir. Ayrıca endüstride veya saç boyamada kullanılan risk faktörü olduğu bilinen bazı kimyasallar da vardır. Mesane kanseri için diğer risk faktörleri şunlardır:

• Yaşlılık

• Aile yakınlarında mesane kanseri hastalığı

• Mesanenin kronik iltihabı (sistit)

• Ağrı kesici ilaçların kötüye kullanımı

• Daha önce geçirilmiş kemoterapi

• Pelvik bölgede daha önce radyasyon tedavisi görmüş olmak

Mesane Kanserinde Tedavi Şansı Nedir?

Genel olarak, yüzeyel kanser formların tedavisinin kolay olduğunu ve hastanın hayatını tehdit etmediğini düşündüğünüzde, mesane kanserinde tedavi şansı oldukça iyidir. Mesane çıkarılmasının gerekli olduğu ileri formlara bakıldığında, bu hastaların yüzde 60'ı ameliyattan 15 yıl sonra hala hayattadır. Bu, diğer ciddi kanserlere kıyasla nispeten iyidir, ancak bazı hastalar ileri evre kanserden hayatını kaybedebilmektedir.

Mesane Kanseri Nasıl Tedavi Edilir?

Mesane kanseri için birkaç tedavi seçeneği vardır. Bunlardan kısaca bahsedelim:

İntravezikal (Mesane İçi) Tedavi: Mesanenin kas tabakasına yayılmamış erken evre mesane kanserinin tedavisini hedefler. Kemoterapi, immünoterapi ve kanser hücrelerini öldüren anti-kanser ilaçları, bir kateter yoluyla doğrudan mesaneye uygulanır. Bu, sağlıklı dokunun bu ilaçlara maruz kalma riskini azaltır.

Transüretral Cerrahi (TURBT): Erken evre mesane kanserleri için uygulanan en yaygın ameliyat türüdür.Lazer ışınlarının veya elektrik akımının kanseri hedeflemesi için ince bir tıbbi tüpü üretraya ve mesaneye yönlendirdiğimiz için herhangi bir kesi gerekmez.

Sistektomi: Mesanenin tamamının veya bir kısmının çıkarıldığı mesane kanseri ameliyatına sistektomi denir. Mesane kanseri kas tabakasına yayıldığında uygulanan en yaygın tedavi yöntemidir. Robotik cerrahi ile gerçekleştirilen sistektomide hasta için büyük avantajlar bulunuyor. Bunlar hızlı iyileşme, erken taburcu süresi, daha küçük ameliyat yaraları gibi avantajlardır. Ayrıca robotik cerrahi ile mesane kanseri ameliyatında kanserin nüks etme (yeniden gelişme) riski oldukça düşüktür.

Rekonstrüksiyonlu Radikal Sistektomi: Hastanın tüm mesanesi ve kanser yayılmışsa yakındaki lenf düğümleri radikal sistektomi ameliyatı ile çıkarılır. Mesaneyi yeniden oluşturmak için hastanın bağırsak dokusu kullanılır. Tüm kanserin alındığından emin olmak için, bu ameliyat normalde erkeklerde prostat bezinin çıkarılmasını içerir. Kadınlar için yumurtalıkların, fallop tüplerinin, rahmin ve vajinanın bir bölümünün çıkarılmasını içerebilir. Mesanenin yeniden yapılandırması, mesane çıkarıldıktan sonra idrarın vücuttan çıkması için yeni bir geçiş yolunun oluşturulmasını içerir. Buna üriner diversiyon denir.

Sistemik Kemoterapi: Mesane kanseri mesane kasına yayılmışsa ameliyattan ve radyasyondan önce bu tedavi uygulanabilir. Ameliyat öncesi kemoterapi, hastalarda sağkalım oranlarını artırmaya yardımcı olur.

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