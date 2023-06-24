MESAM, otel müzik lisanslama tebliği için Kültür ve Turizm Bakanı'na teşekkür etti

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), müzik yayını yapılan otel, motel, pansiyon ve konaklama tesislerini zorunlu lisanslama kapsamına alan tebliğ için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür etti.

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), müzik yayını yapılan otel, motel, pansiyon ve konaklama tesislerini zorunlu lisanslama kapsamına alan tebliğ için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür etti.

MESAM'dan yapılan açıklamada, müzik sektörünün önemli problemlerinden biri olan ve çözüm bekleyen otel, motel, pansiyon ve konaklama tesislerinde çalınan müzikler için lisans alma sorununun çözüldüğü belirtildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 7 müzik meslek birliği arasında yapılan çalışmalar sonucu, Türkiye'de faaliyet gösteren tüm otel, motel, pansiyon ve konaklama tesislerini zorunlu lisanslama kapsamına alan tebliğin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Otellerin kolay ve etkin bir sistem ile lisans altına alınması için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bir düzenleme yapıldı. Böylelikle işletmeler; çok sayıda sanatçının eserlerinin bulunduğu repertuvarlar için müzik birliklerinin belirlediği tarifeler üzerinden zorunlu lisanslama yapacak. Çalışmalarda çözüm üretmeye ve işbirliğine dayalı yaklaşım gösteren otel meslek birlikleri TÜROFED, TUROB da devrim niteliğindeki karara destek verdi."

Açıklamada görüşlerine yer verilen MESAM Başkanı Recep Ergül de Türkiye'de yaklaşık 21 bin civarında otel, motel, pansiyon ve konaklama tesisi bulunduğunu belirterek, şunları aktardı:

"Telif konusunda lisanslama tarifelerinde ciddi indirimler yaparak otellere ödeme kolaylığı sağladı. Otellerin, herhangi bir cezai işlemle karşılaşmamak için 31 Ekim 2023 tarihine kadar gerekli sözleşmeleri yapmaları gerek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile 7 müzik meslek birliği olarak yaklaşık 2 yıldır yaptığımız müzakereler sonucu hem müzik endüstrisinin hem de turizmcilerin haklarını koruyacak bir düzenlemeye gidildi. Her ne kadar 2 federasyon ve 7 müzik meslek birliği olsak da turizmcilerin tek muhatabı olacak şekilde işbirliğini hayata geçirdik. Tarifelerimizde ciddi indirimler yaparak otellere ödeme kolaylığı sağladık. TÜROFED ile zaten 2008 yılından beri güzel bir işbirliğimiz vardı ve düzenli olarak teliflerini ödüyorlardı. Şimdi sektördeki diğer bütün aktörlere de aynı imkanlar sunuldu."

Ergül, Türk müziği, sanat ve sanatçının korunması hususundaki işbirliği ve çabadan dolayı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a, Telif Hakları Genel Müdürlüğü, TÜROFED ve TUROB'a teşekkür etti.