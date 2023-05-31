Çalışma saatleri düşecek mi, kısalacak mı sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Bakan Bilgin, iş sağlığı ve güvenliği meselesinin çok önemli olduğunu, insan canından, yaşama hakkından daha önemli hiçbir değer olamayacağını söyleyerek açıklamalarda bulundu. 8 saatlik mesai saatleri düşüyor mu? Çalışma saatleri kısalacak mı, düşecek mi? Günlük çalışma süresi değişecek mi? Çalışma saatleri düşecek mi? Mesai saatleri 6 saate mi düşüyor?

Birçok ülkede 8 saat çalışma süresinin aşağı çekilmesine yönelik çalışmalar devam ederken ülkemizde de çalışma saatleri düşecek mi? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. 1 Mayıs İşçi Bayramı kapsamında yeniden gündeme gelen konu hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in 2022 yılında yaptığı açıklama gündem oldu. Peki, Çalışma saatleri düşecek mi? 8 saatlik mesai saatleri düşüyor mu? Mesai saatleri 6 saate mi düşüyor? Günlük çalışma süresi değişecek mi?

MESAİ SAATLERİ DÜŞÜYOR MU?

Bakan Bilgin, çalışma saatlerine ilişkin şunları söyledi:

"Ben onu daha önce söyledim. Ertesi gün çalışma gününü kaça düşürüyorsunuz? sorusu ile karşılaştım. İngiltere biliyorsunuz önce 6 saat sonra 5 saat pilot uygulamalar yaptı. İngiltere'de 5 saat ile ilgili çalışma neticelenmedi ama 6 saat neticelendi.

Türkiye'de bu konuda sektörel düzeyde farklılaştırarak bu çalışma sürelerindeki etkililiği ve verimliliği değerlendiren çalışmalar yapılması lazım. Ben buna acil ihtiyacımız olduğunu söyledim. Onun üzerine Çalışma Bakanı çalışma süreleri azalacak diye haberler çıktı. Ama bizim böyle bir hazırlığımız var. Bu çalışmayı yapalım. Hangi sektörlerde çalışma süreleri; Adam 8 saat çalışıyor ama verimliliği çok düşük. 5 saat çalışsa belki daha verimli olacak.

Bu konu ile ilgili hazırlığımız var. Ben OECD'de bir toplantıya katılmıştım. Hangi kadrolar ne zaman kaç saat çalışıyor tartışması vardı. Ben de demiştim: Türkiye'de 8 saat çalışma var ama dünyanın pekçok yerinde var. Avrupa'da biraz 7 saat uygulamaları var. Sektörel eksende bakmak lazım. Tüm sektörlerde emek verimliliği aynı değil.