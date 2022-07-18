Birçok ülkede 8 saat çalışma süresinin aşağı çekilmesine yönelik çalışmalar olduğunu belirten Bakan Bilgin, "Önümüzdeki 25 yıl sonra 6 saat ya da daha az fiili çalışma; bunlar devreye girecek" dedi. Mesai saatleri değişiyor mu? Çalışma süresi kaç saat olacak? Mesai saatleri ne zaman değişiyor? Mesai saatleri değişiyor mu? Çalışma süresi kaç saat olacak? Mesai saatleri ne zaman değişiyor? Detaylar haberimizdedir…

MESAİ SAATLERİ DEĞİŞİYOR MU?

Bakan Bilgin, 20'nci yüzyılın 2'nci yarısından itibaren teknolojide baş döndürücü değişim ortaya çıktığını belirterek, "İnsanın kol gücünün yerine beyin gücü bilgisinin ikame olduğu bir çalışma ilişkileri biçimi, hızlı bir şekilde gelişmeye başladı. Bu konuyu ele alan iktisatçılar, sosyologlar, akademisyen arkadaşlarımızın araştırmaları; bütün bunları dikkate aldığımız zaman bu olayların bilimsel olarak nereye gittiğine dair yeterli bir bilgimiz var ama uygulamada sorunlar var. Uygulamadaki sorunlar, ülkelerin toplumsal ilişkileri düzeyiyle ilgili devletin sosyal devlet niteliğine ne kadar sahip olup olmadığıyla ilgili problemlerden kaynaklanıyor. Dolayısıyla bizim bu problemleri çözmek konusunda teorik bilgiden istifade etmemiz gerekiyor" dedi.

ÇALIŞMA SÜRESİ KAÇ SAAT OLACAK?

Sosyal örgütlenme ve sendikalaşmanın önemine işaret eden Bakan Bilgin, "Demokrasinin 'd'si seçimlerdir. Sandığın siyasal süreci belirlemesidir ama bu sadece demokrasinin 'd'sidir, gerisi de örgütlenmedir; sosyal örgütlenme, sendikalaşma düzeyidir. İşçi sendikalarının örgütlenme düzeyi, hala çok düşük ve bu ciddi bir sorun. Batı'daki demokratikleşme sürecinin arkasındaki temel dinamizm budur. Bu dinamikten mahrum olduğu zaman Batı demokrasilerinin nasıl çöktüğünü, nasıl bozulmaya başladığını, etkisini kaybettiğinin birçok örneğini bugün de yaşıyoruz. Özellikle Batı Avrupa ülkelerinin yaşadığı krizin temelinde bunlar var" diye konuştu.

MESAİ SAATLERİ NE ZAMAN DEĞİŞİYOR?

Bakan Bilgin, sanayi devriminden itibaren işçilerin çalışma saatlerinin aşağı çekilmesi konusunda birçok girişimde bulunulduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu: "Çalışma biçimi başlangıçta daha da kötüydü; 10 saat. 1 Mayıs'ın arkasında o var. 1 Mayıs'ın neden bayram olduğunu her 1 Mayıs'ta hatırlıyoruz. 10 saat kuralını yerleştirmek için Chicago'da işçiler eylem yapmışlardı. Sonra eylemler yükselip 8 saat kabul edildikten sonra 8 saati biz normal diye algılamaya başladık. Oysa yeni teknolojiler yani insanın emeğini ikame eden yeni bilgiler üretim sürecine girdikten sonra artık bu 8 saat eski alışkanlığımızın bir parçası olarak duruyor diye düşünmemiz lazım, eleştirmemiz lazım. Bugün birçok ülkede bu 8 saatin aşağıya çekilmesine yönelik çalışmalar var. Geçtiğimiz günlerde İngiltere'de bu konuda pilot uygulama başlatıldı. Bunlar yaygınlaşacak. Önümüzdeki 25 yıl sonra 6 saat ya da daha az fiili çalışma; bunlar devreye girecek. Bunlar kaçınılmaz. Teknoloji fiziki emeği ikame ettikçe teknoloji üretim sürecini mekandan bağını kopardıkça bu değişmeler kaçınılmaz olacak. O halde bu değişimler meydana geliyor; ama yeni sorunlar ortaya çıkıyor. Nedir bu sorunlar? Bir defa çalışanların güvencesini sağlamak. Yani adam uzaktan çalışıyor, iş yerine gelmiyor ama bu adamın sosyal güvenliği ne olacak, sağlık sigortası ne olacak? Bunların yeniden düzenlenmesi lazım."