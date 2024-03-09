İyi Parti'nin birçok şehirdeki belediye başkan adayları belli oldu. Peki, Meryem Gökay Balkıç kimdir? İYİ Parti Antalya Konyaaltı Belediye Başkan adayı Meryem Gökay Balkıç kimdir?

İYİ PARTİ ANTALYA KONYAALTI ADAYI KİM?

İYİ Parti Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Meryem Gökay Balkıç oldu.

MERYEM GÖKAY BALKIÇ KİMDİR?

15 Eylül 1988'de Konyaaltı'da dünyaya gelen Meryem Gökay Balkıç, halen Konyaaltı'nda ikamet etmektedir.

İlköğrenimini Konyaaltı Koleji'nde bitirip Antalya Lisesi'nden mezun olduktan sonra yüksek öğrenimini Belek Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü'nde tamamladı.

Evli ve üç çocuk annesi olan Balkıç, 2004 yılından beri aile şirketiyle kuyumculuk sektöründe çalışmaktadır.

Siyasi hayatına İYİ Parti Konyaaltı İlçe Teşkilatı'nın kurucu yönetim kurulu üyesi ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı olarak adım attıktan sonra İYİ Parti Konyaaltı İlçe Teşkilatı'nda dört dönem boyunca yönetim kurulu üyesi ve ilçe başkan yardımcılığı görevlerini üstlendi. 2019 yerel seçimlerinde Konyaaltı Meclis Üyesi olarak seçildi ve bu süreçte Konyaaltı Belediye Meclis Üyesi, encümen üyesi ve Belediye İştirak Koordinatörü olarak hizmet etti.

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek yerel yönetimler seçimlerinde İYİ Parti Konyaaltı Belediye Başkan Adayı oldu.

İYİ PARTİ HAKKINDA

İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "İYİ Parti" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 38 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.

Parti, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılan tanınmış isimler tarafından kurulmuştur. Partinin kurucusu ve genel başkanı Meral Akşener ile ilk genel başkan yardımcısı Koray Rize, parti kurulmadan önce MHP'nin yönetiminde görev almıştır. MHP'nin 2017 anayasa referandumunda 'Evet' oyu çağrısı ve partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine başka bir genel başkan getirmek için düzenlenen bir kurultayın ardından tanınmış MHP üyeleri arasında yeni parti fikri ortaya çıktı. Siyasi yorumculara göre parti genel olarak etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı sivil milliyetçiliği desteklemektedir. Parti kendisini siyasi yelpazenin merkezinde olarak tanımlar ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip olduğu olumlu bir gündemi savunur, Türkiye'nin Batı Bloku'nun bir parçası olmaya devam etmesi gerektiğini vurgular. Üçüncü taraf kaynaklar, partiyi siyasi yelpazenin merkez sağında veya sağ kanadında olarak tanımlamıştır.

Parti, özellikle parlamenter sistem ve yargının ve diğer kurumların bütünlüğünü koruması konusuna büyük önem vermektedir. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetine muhalif olan sağcı seçmenler için "alternatif bir kapı" olarak yorumlanmıştır.