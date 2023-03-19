Meryem filmi nerede çekildi ve Meryem filmi oyuncuları kimler olduğu merak ediliyor. Yönetmen Atalay Taşdiken'in 'Meryem' isimli filmi nerede çekildiği ve Meryem filmi konusu nedir sorularına yanıt aranıyor. Peki, Meryem filmi nerede çekildi? Meryem filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Başrollerinde Zeynep Çamcı ve İsmail Hacıoğlu'nun oynadığı Meryem filmi nerede çekildi araştırılıyor. Meryem filmi konusu nedir, oyuncuları kimler ve Meryem filmi nerede çekildi soruları gündeme geliyor. Meryem filmi nerede çekildi? Meryem filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Detaylar haberimizdedir…

MERYEM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimlerinin büyük bir kısmı Konya'nın Akşehir ilçesinde gerçekleştirilen ve başrollerinde Zeynep Çamcı, İsmail Hacıoğlu'nun oynadığı ünlü Yönetmen Atalay Taşdiken'in 'Meryem' isimli filmi, Akşehir'de bir gala yaptı.

MERYEM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Anadolu'nun küçük bir kasabasında yaşayan ve güzelliği herkesin dilinde olan Meryem, kasabadan bir ailenin İstanbul'da yaşayan oğulları Mustafa ile evleniyor. Birkaç gün sonra İstanbul'a dönen Mustafa'nın ailesiyle yalnız kalan Meryem onlara hizmet etmeye başlıyor. Kayınpederi ölmüş babasının arkadaşı olan Meryem yalnız kaldığı bu evde umutsuzluğa kapılsa da annesi ona sabırlı olmasını söyler. Murat ise askere gitmeden önce Meryem'e aşık bir gençtir. Murat köye geri döndüğünde artık Meryen için bir tehdit oluşturuyordur. Durumu anlayan kayınpeder Meryem'i İstanbul'a yollamaya karar verir. Yapılan hazırlıklardan sonra herkesi farklı bir son beklemektedir. Atalay Taşdiken'in yönetmenliğini yaptığı filmin başrollerini Zeynep Çamcı, İsmail Hacıoğlu ve Mustafa Uzunyılmaz paylaşıyor.

MERYEM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?