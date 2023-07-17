Filenin Sultanlarının dünya şampiyonu olması sonrası takımın oyuncuları en çok aratılan konular arasında oldu. Peki, Meryem Boz Milli Takımdan ayrıldı mı? Meryem Boz hangi takımda 2023? Meryem Boz neden milli takımda oynamıyor? Meryem Boz milli takımı bıraktı mı, çıktı mı? İşte detaylar…

Voleybol kadın milli takımımız, Milletler Ligi'ni kazanarak tarihi bir başarı elde etti ve bizlere gurur yaşattı. Takımda yer alan birçok önemli isim, büyük performanslar sergileyerek bu başarıda önemli bir rol oynadı. Ancak, alışık olduğumuz bazı oyuncuların takımda olmaması vatandaşlarımız arasında merak uyandırdı. Peki, Meryem Boz Milli Takımdan ayrıldı mı? Meryem Boz hangi takımda 2023? Meryem Boz neden milli takımda oynamıyor? Meryem Boz milli takımı bıraktı mı, çıktı mı? İşte detaylar…

MERYEM BOZ MİLLİ TAKIMDAN AYRILDI MI, ÇIKTI MI, BIRAKTI MI?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i yenerek şampiyon oldu. Takımın oyuncuları arasından en çok merak edilenlerden biri ise Meryem Boz oldu. En son 2022 yılında A Milli Takımla beraber USA Volleyball Cup'ta Türkiye'yi temsil eden Meryem Boz 2023 yılında A Milli Takıma çağrılmadı. Milli takımda Pasör Çaprazı mevkiinde oynayan Meryem Boz'un yerini Melissa Vargas aldı.

MERYEM BOZ

MERYEM BOZ HANGİ TAKIMDA 2023?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i mağlup ederek şampiyonluk unvanını kazandı. Takımın oyuncuları arasında en çok merak edilen isimlerden biri, Meryem Boz oldu. Meryem Boz, son olarak 2022 yılında A Milli Takım ile birlikte USA Volleyball Cup'ta Türkiye'yi temsil etmişti. Ancak, 2023 yılında A Milli Takım kadrosuna çağrılmadı. Milli takımda Pasör Çaprazı pozisyonunda oynayan Meryem Boz'un yerini ise Melissa Vargas aldı. Geçmişte Fenerbahçe, Vakıfbank, Galatasaray, Aydın Büyükşehir Belediyespor gibi takımlarda oynayan başarılı oyuncu şu anda halen Fenerbahçe Opet'te oynuyor.

MERYEM BOZ