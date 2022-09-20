Miss Turkey 2022 yarışması için geri sayım başladı. Finalistlerin arasında yer alan Merve Yıldırım'un hayatı merak konusu oldu. Peki, Merve Yıldırım sevgilisi var mı? Miss Turkey Merve Yıldırım evli mi? İşte detaylar...

Türk sanat ve dizi dünyasına birçok yıldızı kazandırmasıyla bilinen Miss Turkey yarışmasının bu yılki taç giyme töreni için geri sayım başladı. Yarışmaya saatler kala finalistlerin arasında yer alan Merve Yıldırım'un hayatı merak konusu oldu. Peki, Merve Yıldırım sevgilisi var mı? Miss Turkey Merve Yıldırım evli mi? Detaylar haberimizde…

MERVE YILDIRIM SEVGİLİSİ VAR MI?

Miss Turkey 20 numarası Merve Yıldırım 24 yaşındadır. Beykent Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümü 4.sınıf öğrencisi olan Merve Yıldırım 1.84 boyundadır.

MİSS TURKEY MERVE YILDIRIM EVLİ Mİ?

Miss Turkey yarışmasına yalnızca 1 Ocak 2022 tarihinde 18 yaşını doldurmuş, 27 yaşından küçük olan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hiç evlenmemiş ve çocuğu olmamış genç kızlar katılabilir. Bu sebeple Merve Yıldırım'ın evli olmadığı bilinmektedir.