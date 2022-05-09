Merve Yalçın - Seni Unuttum sözleri! 'Seni Unuttum' şarkı sözleri nelerdir? - Haberler

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Merve Yalçın - Seni Unuttum sözleri! 'Seni Unuttum' şarkı sözleri nelerdir?

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 - Güncelleme:
Merve Yalçın - Seni Unuttum sözleri! 'Seni Unuttum' şarkı sözleri nelerdir?

Merve Yalçın'ın yeni şarkısı Seni Unuttum Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 500 bin izlenme ve 30 bin beğeniyi geçti. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Seni Unuttum sözleri nelerdir? Seni Unuttum şarkı sözleri nedir?

Merve Yalçın - Seni Unuttum şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve bestesi Koray Albayrak'a aittir.

MERVE YALÇIN - SENİ UNUTTUM SÖZLERİ

Seni unuttum

Oooof

Yıllar geçti

Çok gençtim

İnanmıştım

Nasıl vazgeçtin

X2

***

Yıllar geçti sana bağlı kalamam

Bu aşka kendimi kaptırmam

Oooo hayır hayır yapmam

O eski kapıları sana açamam

X2

***

Ne var ney yok

Yaşadım inan

Bi var bir yok

İçime hep attım

Senin için

Doğan güneş

Tüm yaşadıklarım batar gider

***

Yok inan hakkın

Vebalin üstümemi kalsın

Olmaz

Sebepsiz aşkım

Yaşadık bitti bak günaydın

***

Seni unuttum

Oooof

Yıllar geçti

Çok gençtim

İnanmıştım

Nasıl vazgeçtin

X4

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