Merve Yalçın - Seni Unuttum sözleri! 'Seni Unuttum' şarkı sözleri nelerdir?
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Merve Yalçın'ın yeni şarkısı Seni Unuttum Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 500 bin izlenme ve 30 bin beğeniyi geçti. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Seni Unuttum sözleri nelerdir? Seni Unuttum şarkı sözleri nedir?
Merve Yalçın - Seni Unuttum şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve bestesi Koray Albayrak'a aittir.
MERVE YALÇIN - SENİ UNUTTUM SÖZLERİ
Seni unuttum
Oooof
Yıllar geçti
Çok gençtim
İnanmıştım
Nasıl vazgeçtin
X2
***
Yıllar geçti sana bağlı kalamam
Bu aşka kendimi kaptırmam
Oooo hayır hayır yapmam
O eski kapıları sana açamam
X2
***
Ne var ney yok
Yaşadım inan
Bi var bir yok
İçime hep attım
Senin için
Doğan güneş
Tüm yaşadıklarım batar gider
***
Yok inan hakkın
Vebalin üstümemi kalsın
Olmaz
Sebepsiz aşkım
Yaşadık bitti bak günaydın
***
Seni unuttum
Oooof
Yıllar geçti
Çok gençtim
İnanmıştım
Nasıl vazgeçtin
X4
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