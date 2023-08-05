İstanbul'da Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım, tartıştığı kocası Yunus Yıldırım tarafından 32 kez bıçaklandı. Bu nedenle Merve Veziroğlu Yıldırım sağlık durumu nasıl? Sorusu merak ediliyor. Peki, Merve Veziroğlu Yıldırım sağlık durumu nasıl? Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım son durumu ne?

Merve Veziroğlu Yıldırım sağlık durumu nasıl? Sorusu, meydana gelen olayın ardından merak ediliyor ve ünlü Youtuber'ın sağlık durumu araştırılıyor. İstanbul Üsküdar'da yaşayan yüksek mimar ve Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım (32), kocası Yunus Yıldırım tarafından 32 yerinden bıçaklandı. Peki, Merve Veziroğlu Yıldırım sağlık durumu nasıl? Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım son durumu ne?

MERVE VEZİROĞLU YILDIRIM SAĞLIK DURUMU NASIL?

Merve Veziroğlu Yıldırım'ın ailesi haberi alır almaz hastaneye koştu. Abla Şerife Yavuz ise olayın ardından kız kardeşinin yaşadığı eve geldi. Şok geçiren Yavuz, "Kız kardeşimi şu anda yoğun bakıma aldılar kanaması var. Tam olarak biz de bilmiyoruz. Şoktayım. Şiddet cezalarının kesinlikle ağırlaştırılmasını istiyorum. Akşam yatıyoruz sabah ne halde kalkacağımız belli değil. Şoklar içindeyim. İnşallah iyi olur. Hastaneden aramışlar 32 yerinden bıçaklandığı söyleniyor." dedi.