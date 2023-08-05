Merve Veziroğlu Yıldırım kimdir? Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım kaç yaşında, nereli?

Son zamanlarda internet üzerinde araştırılan isimlerden bir tanesi Merve Veziroğlu Yıldırım oluyor ve vatandaşlar tarafından Merve Veziroğlu Yıldırım kimdir? Sorusu araştırılıyor. Peki, Merve Veziroğlu Yıldırım kimdir? Merve Veziroğlu Yıldırım kaç yaşında, nereli? Merve Veziroğlu Yıldırım Youtube kanalı adı ne?

Merve Veziroğlu Yıldırım kimdir? Sorusu, son günlerde gündemde yer alan sorular arasında bulunuyor ve internet üzerinde sık sık araştırılıyor. İstanbul'da Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım, tartıştığı kocası Yunus Yıldırım tarafından 32 kez bıçaklandı. Genç kadın yoğun bakıma alınırken kendini ihbar eden Yunus Yıldırım ise ekipler tarafından alındı. Peki, Merve Veziroğlu Yıldırım kimdir? Merve Veziroğlu Yıldırım kaç yaşında, nereli? Merve Veziroğlu Yıldırım Youtube kanalı adı ne? Merve Veziroğlu Yıldırım hayatı ve biyografisi!

MERVE VEZİROĞLU YILDIRIM KİMDİR?

Merve Veziroğlu Yıldırım 1991 yılında dünyaya geldi. Merve Veziroğlu Yıldırım, Youtube üzerinde çektiği videolar ile 116 bin takipçiye ulaştı. Aynı zamanda yüksek mimar olarak da mesleğine devam ediyordu. Takipçileri onu YouTube kanalında paylaştığı dekorasyon hileleri, kendin yap ve challange videoları ile tanıdı.

Merve Veziroğlu Yıldırım'ın sosyal medya platformu Instagram'da 18 bin takipçisi bulunuyor. 2017 yılından bu yana YouTube üzerinden yayın yapan Merve Veziroğlu Yıldırım'ın 116 bin takipçisi bulunuyor.

MERVE VEZİROĞLU YILDIRIM OLAYI NEDİR?

Dün sabah saatlerinde Üsküdar'da yüksek mimar ve Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım (32) ile Yunus Yıldırım (31) çifti iddiaya göre şiddetli geçimsizlik yaşıyordu. Yıldırım çifti sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Yunus Yıldırım mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla Merve Yıldırım'ı yatak odasında 32 yerinden bıçakladı.

Yunus Yıldırım daha sonra polisi arayarak eşini bıçakladığını söyleyip kendini ihbar etti. Öte yandan şüpheli olay yerine gelen sağlık ekiplerine yaralı eşinin içeride yattığını söyledi. Gözaltına alınan Yunus Yıldırım, Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.