Spor yazarı, yorumcu ve sunucu kimliği ile tanınan Merve Toy, 1984 yılında Adapazarı'nda dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezun oldu. Peki, Merve Toy kimdir? Merve Toy kaç yaşında, nereli? Merve Toy hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MERVE TOY KİMDİR?

Spor yazarı, yorumcu ve sunucu kimliği ile tanınan Merve Toy, 1984 yılında Adapazarı'nda dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezun oldu. Staj döneminde Şansal Büyüka'nın yanında Maraton programının kurgularını hazırladı ve röportajlar yaptı. Öztürk Pekin ve Ercan Taner gibi usta isimlerle birlikte çalışan Merve Toy, basketbol ve futbol programları ile çalışmalarını sürdürdü. Futbol programlarının yanı sıra basketbol programlarını sunmaya da başlayan güzel sunucu, TRT Spor ekranlarında yayınlanan Sporsel programı sunuculuğunu üstlendi.

Merve Toy bir röportajında kendisini şu ifadelerle tanıtmıştı;

Sakarya'da doğdum, Çerkezim, ailemin bir kısmı Abhazya'da, gidip geliyorum. Oranın da vatandaşıyım, hatta evde Abhazca konuşulur. Babam Sakarya'da spor il müdürüydü. Kafkas kökenli olduğumuz için silah ve at bize yabancı şeyler değil. Atıcılıkta iki Türkiye birinciliğim, bir Türkiye rekorum, bir de Balkan şampiyonluğum var. Atıcılıkta bir hedef vuruyorsunuz. Babam kanser hastasıydı ve o hedef bana babamın hastalığı gibi geliyordu. Vefat ettiğinde 12 yaşımdaydım. Müsabakalara filan hep birlikte giderdik. Atıcılık bana onu anımsattığı için devam etmek istemedim, edemedim.