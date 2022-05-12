Merve Tektaş kimdir? Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş ne dedi, ne paylaştı?

Merve Tektaş kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, geçtiğimiz sene koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kardeşinin ölümüyle yıkılan 2 çocuk babası Alişan, iki kız yeğeni ve yengesine sahip çıkarak "Artık 4 çocuğum var" demişti.

MERVE TEKTAŞ KİMDİR?

2009 yılında Alişan'ın abisi Selçuk Tektaş ile evlenen Merve Tektaş'ın bu evlilikten iki kızı bulunuyor.

Evlenmeden önde "Pehlivan" soyadını taşıyan Merve Tektaş ve Selçuk Tektaş 2009 yılında nikah masasına oturmuştu. Hakan Altun ve Ceylan gibi ünlü simaların da düğünlerine katıldığı çiftin nikah şahitliğini İbrahim Tatlıses ve Çağla Şikel yapmıştı.

Çocuklarının babası Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden Merve Tektaş'ın 2 kızı var.

SELÇUK TEKTAŞ KİMDİR?

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş 12 Mayıs 1980 yılında dünyaya gelmiş ve 2021 yılında hayatını kaybetmiştir. Geçtiğimiz günlerde 39. yaşını kutlayan Selçuk Teştaş evlidir ve iki kız babasıdır. 2009 yılında Merve Tektaş ile evlenen Selçuk Tektaş şarkıcı Alişan'ın menajeriliğini yapıyordu.

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