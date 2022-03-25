Merve Taşkın kimdir? Merve Taşkın hayatı ve biyografisi! Merve Taşkın kaç yaşında, nereli?

İSTANBUL (Haberler.com) - Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Merve Taşkın merak konusu oldu. İşte Merve Taşkın hakkında merak edilen Merve Taşkın kimdir, Merve Taşkın hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

MERVE TAŞKIN KİMDİR?

Merve Taşkın, 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adını duyuran Taşkın, bekaret üzerine yaptığı açıklamaları dikkat çekti. Twitter'da birçok kez TT olan Taşkın, ilk olarak 2017 Eylül ayında, Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Beşiktaş'ın Porto'yu yendiği maç sonrası yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmişti.

Loris Karius ve Adem Ljajic gibi isimlerle anılan Merve Taşkın, Emre Mor'un mesajlarını mesajlarını paylaştı.

Haberler.com - Gündem