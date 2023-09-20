Merve Taşkın, son dönemlerin popüler isimlerinden biri. Merve Taşkın'ın yaşamına dair merak edilenler gündemde. Peki, Merve Taşkın kimdir, kaç yaşında? MERVE TAŞKIN ESKİ HALİ! Merve Taşkın ne iş yapıyor? İşte detaylar..

Merve Taşkın sosyal medyaya yaptığı içerik paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Ünlü fenomen bu kez aylık kazancıyla gündeme geldi. Taşkın, ayda 100 bin dolar kazandığı dile getirdi. Merve Taşkın'ın aylık kazancını açıklamasının ardından kaç yaşında olduğu ve ne iş yaptığı araştırılmaya başlandı. Arama motorlarında Merve Taşkın'ın estetiksiz halleri sorgulatılıyor. Peki, Merve Taşkın kimdir, kaç yaşında? MERVE TAŞKIN ESKİ HALİ! Merve Taşkın ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde...

MERVE TAŞKIN KİMDİR?

Merve Taşkın, 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adını duyuran Taşkın, aylık kazancı hakkında yaptığı açıklama dikkat çekti. Twitter'da birçok kez TT olan Taşkın, ilk olarak 2017 Eylül ayında, Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Beşiktaş'ın Porto'yu yendiği maç sonrası yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmişti.

Loris Karius ve Adem Ljajic gibi isimlerle anılan Merve Taşkın, Emre Mor'un mesajlarını mesajlarını paylaşmıştır.