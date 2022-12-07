Merve Sevi evleniyor mu? Merve Sevi kiminle evleniyor?
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Oyuncu Merve Sevi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile gündeme geliyor. Merve Sevi evleniyor mu ve Merve Sevi kiminle evleniyor soruları araştırılıyor. Merve Sevi evleniyor mu? Merve Sevi kiminle evleniyor? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Merve Sevi evleniyor mu? Merve Sevi kiminle evleniyor?
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MERVE SEVİ EVLENİYOR MU?
Merve Sevi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla gündeme geliyor. 2017 yılında nikah masasına oturduğu spor eğitmeni Çalkan Algün'le evliliği sadece 1 yıl sürdü. 35 yaşındaki oyuncu gelinlikli kareleriyle beğeni topladı.