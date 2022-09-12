Oyuncu Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu Berk Oktay'ın düğünü sonrasında yaptığı açıklama sonrasında gündeme geldi. Peki, Merve Şarapçıoğlu kimdir? Merve Şarapçıoğlu kaç yaşında, nereli? Merve Şarapçıoğlu sevgilisi kim?

Ünlü oyuncu Berk Oktay ile olaylı geçen boşanma davası sonrasında geçtiğimiz gün yaptığı açıklama ile tekrardan gündeme gelen Merve Şarapçıoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Merve Şarapçıoğlu, Berk Oktay'ın Yıldız Çağrı Atiksoy ile nikah masasına oturmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklama gündem oldu. Peki, Merve Şarapçıoğlu kimdir? Merve Şarapçıoğlu kaç yaşında, nereli? Merve Şarapçıoğlu sevgilisi kim? Detaylar haberimizde...

MERVE ŞARAPÇIOĞLU KİMDİR?

Merve Şarapçıoğlu, 1988 yılında dünyaya geldi ve 34 yaşındadır. Merve Şarapçıoğlu ilk ve orta öğreniminin ardından, üniversite eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı.

Bahçeşehir Üniversitesi hukuk bölümünden mezun genç Şarapçıoğlu, uzun yıllar Berk Oktay ile birliktelik yaşamıştır. 2010 yılında tanıştığı oyuncu Berk Oktay ile 2016 yılında dünya evine giren Şarapçıoğlu, boşanmadan önce sosyal medyadan yaptığı "Kocamdan şiddet görüyorum, yardım edin." paylaşımıyla uzun süre gündemde kalmış, ancak Oktay iddiaları yalanlamıştı.

Merve Şarapçıoğlu, 2020 yılında boşandığı eski eşi Berk Oktay'a ait müstehcen fotoğraf ve video görüntüleri paylaştığı iddiasıyla yargılandığı davada, "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.