Ünlü şarkıcı Merve Özbey'in sağlık durumunun ne olduğu merak ediliyor. Merve Özbey'in hastalığı nedir sorusu araştırılmaktadır. Peki, Merve Özbey hasta mı, ne oldu? Merve Özbey hastalığı nedir? İşte detaylar...

Güçlü sesi ve enerjisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan sanatçı Merve Özbey'in sağlık durumu araştırılan konular arasında yer alıyor. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında açıklamada bulunmuştur. Özbey'in açıklaması sonrasında ünlü şarkıcının son hali merak konusu oldu. Peki, Merve Özbey hasta mı, ne oldu? MERVE ÖZBEY SAĞLIK DURUMU! Merve Özbey hastalığı nedir? Detaylar haberimizde...

MERVE ÖZBEY HASTA MI?

Daha önce geçirdiği bir operasyon sonrası birtakım komplikasyonlar gelişen şarkıcı Merve Özbey, hastanede tedavi görüyor. Konserlerini iptal eden şarkıcı, hastaneden yayınladığı videoda moraran kollarını göstererek "Durum iyiye gidiyor. En kısa zamanda çocuklarıma ve konserlerime kavuşmak istiyorum. Dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

MERVE ÖZBEY SAĞLIK DURUMU!

Instagram hesabından yayınladığı videoda takipçilerine içini döken ve geçirdiği zor süreçten bahseden Merve Özbey, "Dün geceyi zor geçirmiş olsam da bugün enerjik uyandım. Hastanede zaman zor geçiyor. 6 ay kadardır sürüyor, bu uzun bir süreç benim için. Biraz durmam gerektiğini fark ettim. Ama durum iyiye gidiyor. En kısa zamanda çocuklarıma ve konserlerime kavuşmak istiyorum. Dualarınızı eksik etmeyin, güzel haberler vereceğim günleri bekliyorum" ifadelerini kullandı.

KONSERLERİNİ İPTAL ETMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde konserlerini iptal ederek hastanede tedavi görmeye başladığını söyleyen şarkıcı, "Bir süre önce geçirdiğim operasyon sonrası birtakım komplikasyonlar gelişti. Buna yönelik hastanede devam eden tedavi süreci ve doktorların tavsiyesiyle 30 Ağustos'a kadar olan konserlerimi üzülerek iptal etmek zorunda kaldım. Sağlıklı günlerde yeniden buluşmak ve hep birlikte şarkılar söylemek dileğim ile" demişti.