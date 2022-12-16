Merve Özbey - Haram sözleri! 'Haram' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Merve Özbey'in yeni şarkısı Haram, Youtube'a yüklendi. Kısa süre içerisinde binlerce izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki, Merve Özbey - Haram sözleri nelerdir? Haram şarkısının tüm sözleri nedir? İşte sözler...
Merve Özbey - Haram şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Sezen Aksu'ya aittir.
MERVE ÖZBEY - HARAM SÖZLERİ
Kalmadı tadım tuzum çok huysuzum, epeydir
Bir yere sığamaz oldum nasıl uyumsuzum
Eşi dostu kimseyi göresim, duyasım yok
Baş edemedim ayrılık pek yaman, pek çok
***
Koyar oldu her şey hep ağlayasım var
Zor tutuyorum
Bilhassa akşamlar hiç geçmek bilmiyor
Çok özlüyorum
***
Bana sevişmeler sevmeler haram haram
Ölmedim ama süründüm tuttu bak bedduan
Bana sevişmeler sevmeler haram haram
Ölmedim ama süründüm tuttu bak bedduan
***
Koyar oldu her şey hep ağlayasım var
Zor tutuyorum
Bilhassa akşamlar hiç geçmek bilmiyor
Çok özlüyorum
***
Bana sevişmeler sevmeler haram haram
Ölmedim ama süründüm tuttu bak bedduan
Bana sevişmeler sevmeler haram haram
Ölmedim ama süründüm tuttu bak bedduan
***
Koyar oldu her şey hep ağlayasım var
Zor tutuyorum