Üye Girişi
Haberi Paylaş

Merve Özbey - Haram sözleri! 'Haram' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Gündem Haberleri

Merve Özbey - Haram sözleri! 'Haram' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Merve Özbey'in yeni şarkısı Haram, Youtube'a yüklendi. Kısa süre içerisinde binlerce izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki, Merve Özbey - Haram sözleri nelerdir? Haram şarkısının tüm sözleri nedir? İşte sözler...

Merve Özbey - Haram şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Sezen Aksu'ya aittir.

MERVE ÖZBEY - HARAM SÖZLERİ

Kalmadı tadım tuzum çok huysuzum, epeydir

Bir yere sığamaz oldum nasıl uyumsuzum

Eşi dostu kimseyi göresim, duyasım yok

Baş edemedim ayrılık pek yaman, pek çok

***

Koyar oldu her şey hep ağlayasım var

Zor tutuyorum

Bilhassa akşamlar hiç geçmek bilmiyor

Çok özlüyorum

***

Bana sevişmeler sevmeler haram haram

Ölmedim ama süründüm tuttu bak bedduan

Bana sevişmeler sevmeler haram haram

Ölmedim ama süründüm tuttu bak bedduan

***

Koyar oldu her şey hep ağlayasım var

Zor tutuyorum

Bilhassa akşamlar hiç geçmek bilmiyor

Çok özlüyorum

***

Bana sevişmeler sevmeler haram haram

Ölmedim ama süründüm tuttu bak bedduan

Bana sevişmeler sevmeler haram haram

Ölmedim ama süründüm tuttu bak bedduan

***

Koyar oldu her şey hep ağlayasım var

Zor tutuyorum

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Gündem Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title