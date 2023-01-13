Bugün 13 Ocak Masterchef Ünlüler konuklarından birisi Merve Oflaz oldu. Merve Oflaz'ın hayatı ve biyografisi merak edildi. Peki, Merve Oflaz kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli, mesleği ne? Merve Oflaz ile ilgili bilgiler haberimizde...

Bugün yayınlanacak olan Masterchef Ünlüler programının konukları arasında yer alan isimlerden birisi Merve Oflaz oldu. Merve Oflaz hakkında, Merve Oflaz kimdir? Merve Oflaz kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Masterchef Ünlüler konuğu Merve Oflaz'ın hayatı ve biyografisi nedir? merak edildi. İşte detaylar...

MERVE OFLAZ KİMDİR?

Merve Oflaz (d. 23 Mayıs 1988, İstanbul), Türk oyuncudur.

İlk olarak 2008 yılında Var Mısın Yok Musun yarışmasına katılan Merve Oflaz, 2010 yılında katıldığı Survivor yarışmasını kazandıktan sonra Türkiye çapında ün kazanmıştır. Ayrıca Survivor Türkiye yarışma tarihinin ilk kadın şampiyonudur. 2011 yılında Show TV'de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Ayşe Hatun rolünü canlandırmıştır. Kalbim 4 Mevsim isimli dizide başrol oyuncularından Aslı karakterini canlandırmıştır. 2012'de ise Cumartesi akşamları Survivor ana yarışması öncesi çocuklar için yapılan yarışmanın sunuculuğunu yapmıştır. 2 sene boyunca Molped'in reklam yüzü olmuştur. Laçin Ceylan'dan drama eğitimi almıştır. Eric Morris'in atölyesine katılarak çalışma imkânı bulmuştur. Not Defteri adlı gençlik dizisinde İclal Hoca karakterini canlandırmıştır. Craft Atölye'de koçluk eğitimi almıştır. Star TV'de yayımlanan Güzel Köylü isimli diziye Oya karakteriyle konuk olmuştur. Merve Oflaz 22 Şubat 2015'te yayına başlayan Survivor All-Star'da tekrar Survivor deneyimi yaşamıştır. 7. haftada elenmiştir. Yarışma sonrası atv'de yayınlanan Eve Dönüş isimli dizide başrollerden biri olan İpek karakterine hayat vermiştir. Atv ekranlarında yayımlanan Rengarenk adlı dizide Selin Şekerci ve Kaan Taşaner'le başrolü paylaşmıştır. Kanal D'de yayımlanan Arka Sokaklar adlı dizide 2017-2021 yılları arasında Bahar Komiser'i canlandırdı.