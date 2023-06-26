Mursaloğlu ailesi depremde kaybolanlar arasındaydı. Merve Mursaloğlu, eşi ve 2 yaşındaki çocukları Hatay'da enkaz altında kalanlar arasında bulunuyordu. Peki, Merve Mursaloğlu bulundu mu? Depremde kaybolan Mursaloğlu ailesi bulundu mu?

6-7 Şubat depremlerinde Hatay'da enkaz altında kalan Mursaloğlu ailesi hâlâ merak ediliyor. Haydar, Merve, Ada Mursaloğlu bulundu mu? Merve Mursaloğlu bulundu mu? Depremde kaybolan Mursaloğlu ailesi bulundu mu?

MERVE MURSALOĞLU BULUNDU MU? MURSALOĞLU AİLESİ BULUNDU MU?

Antakya'daki aile apartmanı depremde yıkılan Mursaloğlu Ailesi hakkında araştırmalar sürüyor. Ada, Haydar ve Merve Mursaloğlu depremden bu yana kayıp. Hatay Valiliği yetkilileri binaların birbirleri üzerine yıkıldığını, enkazların iç içe geçtiğini, bu yüzden bazı cesetlerin diğer binalardan çıkabildiğini ya da kendi binasından sağ çıkanların sığındıkları evlerde veya devrilen bir binanın altında kalarak, hayatını kaybetmiş olabileceğini belirten yetkililer Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın korumasının bu şekilde öldüğünü anlatıyor.

MURSALOĞLU AİLESİ BULUNDU MU SON DAKİKA?

Aynı aileden başka bireylerin farklı saat ve günlerde enkazdan çıkarıldığını, başka hastanelere, hatta başka şehirlere sevk edilmiş olabileceğini ifade ediyor. Yetkililer kimliği belirsiz cesetler defnedilmeden önce parmak izi ve DNA örneği alındığını ve fotoğraflarının çekildiğini söylüyor. Kayıp yakınlarının valiliklere başvurmaları halinde, cenazeleri Kimsesizler Mezarlığı'nda gömüldüyse, pekala bulabileceklerini vurguluyor.