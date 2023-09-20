Babasına ait ruhsatlı tabancayla başına ateş ederek yaşamına son veren dizi ve sinema oyuncusu Merve Kayaalp intiharı hakkında birçok detay gündeme geliyor. Peki, Merve Kayaalp neden intihar etti? Merve Kayaalp intihar sebebi ne?

Merve Kayaalp neden intihar etti? Sorusu, gerçekleşen intiharın ardından merak edilen sorular arasında yer aldı. Çeşitli dizilerde rol alan 36 yaşındaki oyuncu Merve Kayaalp, önceki gün babasının ruhsatlı silahıyla canına kıydı. son yolculuğuna uğurlanan oyuncunun gözyaşlarına boğulan anne ve babası törende güçlükle ayakta durabildi. Peki, Merve Kayaalp neden intihar etti? Merve Kayaalp intihar sebebi ne?

MERVE KAYAALP NEDEN İNTİHAR ETTİ?

Kızının ölümüyle ilgili konuşan acılı baba, "Projelere başvurdu ama dönüş alamadığı için psikolojisi bozuldu" dedi. Genç oyuncu otopsi işlemlerinin ardından Dalaman'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Kayaalp'in babası Ali Rıza Kayaalp, annesi Esin Tüzün ve yakınları katıldı. Sanat camiasından ise kimsenin katılmadığı törende, gözyaşlarına boğulan anne Esin Tüzün güçlükle ayakta durabildi. Kılınan namazın ardından Merve Kayaalp'in cenazesi Killik Mezarlığı'na götürülüp toprağa verildi.

Öte yandan Ali Rıza Kayaalp'in polise verdiği ifadede dizi ve sinema oyuncusu olan kızının birçok projeye başvurduğu, olumlu bir dönüş alamadığı için bir süredir moralinin bozuk olduğunu söylediği öğrenildi. Kayaalp'in de bu nedenle psikolojisinin bozuk olduğu öğrenildi.

Oyuncu Merve Kayaalp, 'Sakarya Fırat', 'Küçük Kıyamet', 'Düşler ve Umutlar', 'Elif', 'Şeref Meselesi' ve 'Savaşçı' dizilerinde rol almıştı.