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Merve Kayaalp kimdir, hangi dizilerde oynadı ve Merve Kayaalp kaç yaşında öldü, neden öldü merak ediliyor. Birçok dizilerde rol alan oyuncu Merve Kayaalp neden intihar ettiği gündemden düşmüyor. Merve Kayaalp kimdir, hangi dizilerde oynadı? Merve Kayaalp kaç yaşında öldü, neden öldü? Detaylar haberimizdedir…

MERVE KAYAALP KİMDİR?

Merve Kayaalp, Isparta Süleyman Demirel üniversitesi oyunculuk bölümünden mezun olmuştur. Daha sonra 1 yıl İstanbul Devlet tiyatrosunda çalıştı.

Ardından, Sakarya Fırat adlı dizide Hüsniye karakteriyle başladı. Daha sonra Küçük Kıyamet adlı dizinin ikinci sezonunda dizinin kadrosuna dahil olmuştur. Kayaalp, 2014 yılında Düşler ve Umutlar adlı dizide Defne karakterini oynamıştır.

Kalan D ekranında yayınlanan Elif adlı diziye 2. Sezonunda Gülay karakteriyle dizinin kadrosuna dahil olmuştur. Ardından, 2014 yılında Şeref Meselesi adlı dizide Nisa karakterini oynamıştır. Merve Kayaalp, Savaşçı dizisinde Gökçen rolünü oynamıştır.

MERVE KAYAALP HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Merve Kayaalp, "Sakarya Fırat", "Küçük Kıyamet", "Düşler ve Umutlar", "Elif", "Şeref Meselesi" ve "Savaşçı" dizilerinde rol almıştı.

MERVE KAYAALP KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Muğla'da yaşayan 36 yaşındaki sinema oyuncusu Merve Kayaalp evde kimsenin olmadığı sırada babasına ait ruhsatlı tabanca ile başına ateş ederek yaşamına son verdi.

MERVE KAYAALP

MERVE KAYAALP NEDEN ÖLDÜ?

Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan sinema oyuncusu Merve Kayaalp (36), babasına ait ruhsatlı tabanca ile başına ateş ederek yaşamına son verdi. Dalaman'ın Gazi Bulvarı'ndaki bir apartmanın ikinci katı balkonundan silah sesi geldiğini duyan çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde sinema oyuncusu Merve Kayaalp'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kayaalp'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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