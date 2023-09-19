Muğla'da yaşayan 36 yaşındaki sinema oyuncusu Merve Kayaalp intihar mı etti ve Merve Kayaalp öldü mü, nasıl öldü soruları gündeme geliyor. Merve Kayaalp intihar mı etti ve Merve Kayaalp öldü mü, nasıl öldüğü merak ediliyor. Peki, Merve Kayaalp intihar mı etti? Merve Kayaalp öldü mü, nasıl öldü?

Merve Kayaalp intihar mı etti ve Merve Kayaalp öldü mü, nasıl öldüğü gündemden düşmüyor. Kayaalp, "Sakarya Fırat", "Şeref Meselesi" ve "Savaşçı" dizilerinde rol almıştı. Merve Kayaalp intihar mı etti? Merve Kayaalp öldü mü, nasıl öldü? sorularına yanıt aranıyor. Merve Kayaalp intihar mı etti? Merve Kayaalp öldü mü, nasıl öldü? Detaylar haberimizdedir…

MERVE KAYAALP İNTİHAR MI ETTİ?

Muğla'da yaşayan 36 yaşındaki sinema oyuncusu Merve Kayaalp evde kimsenin olmadığı sırada babasına ait ruhsatlı tabanca ile başına ateş ederek yaşamına son verdi. Kayaalp, "Sakarya Fırat", "Küçük Kıyamet", "Düşler ve Umutlar", "Elif", "Şeref Meselesi" ve "Savaşçı" dizilerinde rol almıştı.

MERVE KAYAALP ÖLDÜ MÜ?

Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan sinema oyuncusu Merve Kayaalp (36), babasına ait ruhsatlı tabanca ile başına ateş ederek yaşamına son verdi.

MERVE KAYAALP

MERVE KAYAALP NASIL ÖLDÜ?

Dalaman'ın Gazi Bulvarı'ndaki bir apartmanın ikinci katı balkonundan silah sesi geldiğini duyan çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde sinema oyuncusu Merve Kayaalp'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kayaalp'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Evde kimsenin olmadığı sırada babası Rıza Kayaalp'a ait ruhsatlı tabanca ile yaşamına son veren oyuncu Merve Kayaalp, 'Sakarya Fırat', 'Küçük Kıyamet', 'Düşler ve Umutlar', 'Elif', 'Şeref Meselesi' ve 'Savaşçı' dizilerinde rol almıştı.