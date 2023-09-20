Babasına ait ruhsatlı tabancayla başına ateş ederek yaşamına son veren dizi ve sinema oyuncusu Merve Kayaalp, gözyaşları içinde toprağa verildi. Peki, Merve Kayaalp hangi dizilerde oynadı? Merve Kayaalp nerede, hangi filmlerde oynadı?

Merve Kayaalp hangi dizilerde oynadı? Sorusu, yaşamına son vermesinin ardından gündeme geldi. Olayla ilgili polise ifade veren acılı baba, kızının uzun süredir projelere başvurduğunu ancak geri dönüş alamadığı için psikolojisinin bozulduğunu anlattı. Peki, Merve Kayaalp hangi dizilerde oynadı? Merve Kayaalp nerede, hangi filmlerde oynadı?

MERVE KAYAALP HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Oyuncu Merve Kayaalp, 'Sakarya Fırat', 'Küçük Kıyamet', 'Düşler ve Umutlar', 'Elif', 'Şeref Meselesi' ve 'Savaşçı' dizilerinde rol almıştı. Genç oyuncu otopsi işlemlerinin ardından Dalaman'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Kayaalp'in babası Ali Rıza Kayaalp, annesi Esin Tüzün ve yakınları katıldı. Sanat camiasından ise kimsenin katılmadığı törende, gözyaşlarına boğulan anne Esin Tüzün güçlükle ayakta durabildi. Kılınan namazın ardından Merve Kayaalp'in cenazesi Killik Mezarlığı'na götürülüp toprağa verildi.