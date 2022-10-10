Sibel Can'ın 1999 yılında evlendiği Hakan Ural'dan Engincan Ural ve Melisa Ural adında iki çocuğu var. Can'ın özel hayatını gizli yaşamayı tercih eden oğlu Engincan Ural evlilik kararı aldı. Engincan Ural'ın eşi olan Merve Kaya ise araştırılıyor. Merak edilen isimler arasında Merve Kaya yer alıyor. Peki, Merve Kaya kimdir? Merve Kaya kaç yaşında, nereli? Merve Kaya hayatı ve biyografisi!

Sibel Can ve Hakan Ural'ın Oğulları Engincan Ural Sevgilisi Merve Kaya ile Evlendi

Merve Kaya kimdir? sorusu merak ediliyor. Engince Ural ile dünya evine giren Merve Kaya araştırılan isimlerden birisi. Merve Kaya kimdir? Merve Kaya kaç yaşında, nereli? Merve Kaya hayatı ve biyografisi!

MERVE KAYA KİMDİR?

Hakan Ural ile Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural'ın Merve Kaya bir inşaat şirketinde Geliştirme Koordinatörü olarak görev yapıyor. Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural, uzun bir süredir birlikte olduğu Merve Kaya'ya evlilik teklifi etti. "Evet" cevabını alan Ural, sürpriz evlilik teklifi fotoğrafları da sosyal medyada hızla yayıldı.

Sosyetenin tanınmış isimlerinin başında gelen ve geçtiğimiz hafta evlenen Dila Tarkan ile Dağhan Doğruer'e sahte nikah memurluğu yapan Engincan Ural, uzun süredir aşk yaşadığı Merve Kaya'ya evlilik teklifi etti. Kaya ise Ural'a "Evet" cevabını verdi. Melisa Ural'ın da olduğu arkadaş grubuyla eğlenen çiftin, mutlu kareleri de sosyal medyada yayıldı.