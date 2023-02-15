Merve Görgün kimdir? Merve Görgün kaç yaşında, nereli? Merve Görgün hangi kanalda?
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Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Merve Görgün hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Merve Görgün'nün kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Merve Görgün kimdir? Merve Görgün kaç yaşında, nereli? Merve Görgün hangi kanalda?
Gündemde yer alan isimlerden biri olan Merve Görgün hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Merve Görgün'nün hayatını araştırıyor. Peki, Merve Görgün kimdir? Merve Görgün kaç yaşında, nereli? Merve Görgün hangi kanalda? Detaylar haberimizde.
MERVE GÖRGÜN KİMDİR?
Fox Tv muhabiri olan Merve Görgün Sakarya Kaynarcalı'dır. Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Bölümü mezunudur. Öncelerde Kanal D ekranlarında muhabirlik yaparken şimdi ise Fox Tv ekranlarında görevine devam etmektedir.