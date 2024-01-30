Merve elendi mi? Survivor Merve neden yok, soruları Survivor izleyicilerinin son günlerde en çok merak ettiği sorular arasında yer alıyor. Dokunulmazlık oyunu ve ödül oyunlarında gösterdiği performansla dikkatleri çeken Merve konseyler de sözleri ile ilgi odağı oluyor Peki, Merve elendi mi? Survivor Merve neden yok 2024?

SURVİVOR MERVE KİMDİR?

22 Şubat 2015'te TV8'de yayınlanmaya başlanan ve Survivor Türkiye'deki eski katılımcıların mücadele ettiği Survivor All Star'da yarışıp finale kalmayı başardı. 3 Temmuz'da yapılan finalde ise halk oylaması sonucu 2. oldu. 2018 yılında ise Mehmet Akif Filiz ile nikah masasına oturdu. Aydın, bu evliliğinden bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Merve Aydın, 17 Mart 1990 tarihinde Bakırköy, İstanbul'da dünyaya geldi. Orta mesafe koşan Türk atlet Merve Aydın 800 m. açık hava ve salon Türkiye rekorlarının sahibidir. 2013 yılında Kanal D'de yayınlanan Bana Her Şey Yakışır programına katıldı. 2014 Mart'ından itibaren Star TV'de yayınlanan Survivor'da, ünlüler takımında yer aldı. Adada 111 gün kaldıktan sonra 3. oldu.

Survivor Merve elenmedi, yarışmaya devam ediyor.