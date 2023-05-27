Merve Dizdar oynadığı filmler ve diziler! Merve Dizdar en son hangi dizide oynadı? Merve Dizdar hangi filmlerde oynadı?
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Merve Dizdar'ın oynadığı filmler araştırılan konular arasında yer alıyor. Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü almasının ardından Merve Dizdar'ın hangi filmlerde oynadığı merak konusu oldu. Peki, Merve Dizdar en son hangi dizide oynadı? Merve Dizdar hangi filmlerde oynadı? İşte detaylar...
Merve Dizdar, Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı Kuru Otlar Üstüne filmindeki rolüyle Cannes Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. Ünlü oyuncunun ödül almasının ardından hangi dizilerde oynadığı araştırılıyor. Peki, Merve Dizdar en son hangi dizide oynadı? Merve Dizdar hangi filmlerde oynadı? Detaylar haberimizde...
MERVE DİZDAR OYNADIĞI FİLMLER!
Bir Ses Böler Geceyi
Mandıra Filozofu
Yok Artık 2
Organik Aşk Hikâyeleri
Körfez
Batlır Yudum
Bir Aşk İki Hayat
Eltilerin Savaşı
Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?
Kar ve Ayı
Tamirhane
Kuru Otlar Üstüne
MERVE DİZDAR ROL ALDIĞI DİZİLER:
Kavak Yelleri
İnsanlar Alemi
Doksanlar
Çılgın Dersane Üniversitede
Beş Kardeş
Kırgın Çiçekler
Kertenkele
Yüz Yüze
Vatanım Sensin
Mucize Doktor
Masumlar Apartmanı
Kırmızı Oda
Ömer