Merve Dizdar oynadığı filmler ve diziler! Merve Dizdar en son hangi dizide oynadı? Merve Dizdar hangi filmlerde oynadı?

Merve Dizdar'ın oynadığı filmler araştırılan konular arasında yer alıyor. Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü almasının ardından Merve Dizdar'ın hangi filmlerde oynadığı merak konusu oldu. Peki, Merve Dizdar en son hangi dizide oynadı? Merve Dizdar hangi filmlerde oynadı? İşte detaylar...

Cannes'da En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü alan Merve Dizdar'a ünlüler ve siyasetçilerden tebrik yağdı

Merve Dizdar, Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı Kuru Otlar Üstüne filmindeki rolüyle Cannes Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. Ünlü oyuncunun ödül almasının ardından hangi dizilerde oynadığı araştırılıyor. Peki, Merve Dizdar en son hangi dizide oynadı? Merve Dizdar hangi filmlerde oynadı? Detaylar haberimizde...

MERVE DİZDAR OYNADIĞI FİLMLER!

Bir Ses Böler Geceyi

Mandıra Filozofu

Yok Artık 2

Organik Aşk Hikâyeleri

Körfez

Batlır Yudum

Bir Aşk İki Hayat

Eltilerin Savaşı

Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?

Kar ve Ayı

Tamirhane

Kuru Otlar Üstüne

MERVE DİZDAR ROL ALDIĞI DİZİLER:

Kavak Yelleri

İnsanlar Alemi

Doksanlar

Çılgın Dersane Üniversitede

Beş Kardeş

Kırgın Çiçekler

Kertenkele

Yüz Yüze

Vatanım Sensin

Mucize Doktor

Masumlar Apartmanı

Kırmızı Oda

Ömer