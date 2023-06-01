Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Merve Dizdar hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Merve Dizdar'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Merve Dizdar kimdir? Merve Dizdar kaç yaşında, nereli? Merve Dizdar hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Merve Dizdar hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Merve Dizdar'ın hayatını araştırıyor. Peki, Merve Dizdar kimdir? Merve Dizdar kaç yaşında, nereli? Merve Dizdar hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

MERVE DİZDAR KİMDİR?

Merve Dizdar, 25 Haziran 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştur. Kadir Has Üniversitesinde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yapmıştır. Tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başlayıp Craft Tiyatro'da devam etmektedir.

İlk sinema deneyimi "Bir Ses Böler Geceyi" filminde, Cem Davran ile yapan Dizdar, Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar ve Çılgın Dersane Üniversitede gibi başlıca dizilerin yanı sıra son olarak Masumlar Apartmanı adlı dizide yer aldı. Ayrıca TRT Çocuk kanalında Arkadaşım Bıdı ve 23 Nisan Şenliğe Doğru adlı çocuk programlarının sunuculuğunu üstlenmiştir. 2018 yılında evlendiği kendisi gibi oyuncu olan eşi Gürhan Altundaşar ile 2021 yılında yollarını ayırmışlardır.