Merve Dizdar kimdir? Merve Dizdar kaç yaşında, nereli? Merve Dizdar boy ve kilosu ne? Merve Dizdar biyografisi!

Oyuncu Merve Dizdar kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Merve Dizdar kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Merve Dizdar kimdir? Merve Dizdar kaç yaşında, nereli? Merve Dizdar biyografisi!

Masumlar Apartmanı, Erşan Kuneri ve Ömer gibi gündem olan dizilerdeki rolüyle büyük beğeni toplayan Merve Dizdar'ın hayatı merak konusu oldu. Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü almasıyla adından söz ettiren Merve Dizdar kimdir, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Peki, Merve Dizdar kimdir? Merve Dizdar kaç yaşında, nereli? Merve Dizdar biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

MERVE DİZDAR KİMDİR?

Merve Dizdar, 25 Haziran 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştur. Kadir Has Üniversitesinde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yapmıştır. Tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başlayıp Craft Tiyatro'da devam etmektedir.

İlk sinema deneyimi "Bir Ses Böler Geceyi" filminde, Cem Davran ile yapan Dizdar, Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar ve Çılgın Dersane Üniversitede gibi başlıca dizilerin yanı sıra son olarak Masumlar Apartmanı adlı dizide yer aldı. Ayrıca TRT Çocuk kanalında Arkadaşım Bıdı ve 23 Nisan Şenliğe Doğru adlı çocuk programlarının sunuculuğunu üstlenmiştir. 2018 yılında evlendiği kendisi gibi oyuncu olan eşi Gürhan Altundaşar ile 2021 yılında yollarını ayırmışlardır.