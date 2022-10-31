Televizyonların sevilen yüzü olan Merve Dizdar'ın kim olduğu arama motorlarında sıklıkla aratılıyor. Masumlar Apartmanı dizisinde aldığı rol ile gönülleri fetheden Merve Dizdar hakkında merak edilenler var. Peki, Merve Dizdar kimdir? Merve Dizdar kaç yaşında, nereli? Merve Dizdar hayatı ve biyografisi!

Merve Dizdar kimdir? sorusu merak ediliyor. Arama motorlarında sıklıkla aratılan isimlerden biri olan Merve Dizdar hakkında merak edilenler var. Peki, Merve Dizdar kimdir? Merve Dizdar kaç yaşında, nereli? Merve Dizdar hayatı ve biyografisi! İşte merak edilenler...

MERVE DİZDAR KİMDİR?

Merve Dizdar, 25 Haziran 1986, İzmir'de doğan Türk oyuncudur. İlk televizyon deneyimi olan Aksanat Çocuk Oyunları ile tanındı. Merve Dizdar, 25 Haziran 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştur. Kadir Has Üniversitesinde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yapmıştır. Tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başlayıp Craft Tiyatro'da devam etmektedir.

İlk sinema deneyimi "Bir Ses Böler Geceyi" filminde, Cem Davran ile yapan Dizdar, Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar ve Çılgın Dersane Üniversitede gibi başlıca dizilerin yanı sıra son olarak Masumlar Apartmanı adlı dizide yer aldı. Ayrıca TRT Çocuk kanalında Arkadaşım Bıdı ve 23 Nisan Şenliğe Doğru adlı çocuk programlarının sunuculuğunu üstlenmiştir. 2018 yılında evlendiği kendisi gibi oyuncu olan eşi Gürhan Altundaşar ile 2021 yılında yollarını ayırmışlardır.

Tiyatro oyunları

Sezon - Oyun

2010 Çok Yaşa Dünya

2010 - 2011 Bir Tutam Hayat

2011 - 2012 Titus Andronicus

2012 Bir Kurşun Deliğine Kaç İnsan Sığar

2013 Bir İnfazın Portresi

2013 Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler (Müzikal)

2014 Kuşlar

2017 Yutmak

Filmografi

Yıl | Dizi | Rol | Kanal

2020 Mucize Doktor Damla Fox

2017 Vatanım Sensin Efsun Kanal D

2017 7 Yüz (Büyük Günahlar) Nihal BluTV

2015 Kertenkele İrem Atv

2015 Kırgın Çiçekler İrem Atv Konuk Oyuncu

2014 Beş Kardeş Fatma Kanal D

2015 Çılgın Dershane Üniversitede Astrolog Özge Show TV

2013 Doksanlar Selin Atv

2013 Bir Yastıkta Yeliz Gelin (Konuk Oyuncu) TRT 1

2012 İnsanlar Alemi Konuk Oyuncu

2012 Kavak Yelleri Saliha

2020 Masumlar Apartmanı Gülben TRT 1

Sinema filmleri

2020 Eltilerin Savaşı Gizem

2019 Bir Aşk İki Hayat

2016 Yok Artık 2

2013 Mandıra Filozofu

2011 Bir Ses Böler Geceyi