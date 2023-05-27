Merve Dizdar Cannes Film Festivali'nde ödül mü aldı? Merve Dizdar ne ödülü aldı? Merve Dizdar hangi filmi ödül aldı?

Oyuncu Merve Dizdar, Cannes Film Festivali'nde ödül aldı. Kullanıcılar tarafından Merve Dizdar'ın hangi rolü ödül aldığı araştırılıyor. Peki, Merve Dizdar Cannes Film Festivali'nde ödül mü aldı? Merve Dizdar ne ödülü aldı? Merve Dizdar hangi filmi aldı? İşte detaylar...

Bu yıl 76. kez düzenlenen Cannes Film Festivali'nde ödülleri sahiplerini buluyor. Festival kapanış töreniyle sona erecek. Ünlü oyuncu Merve Dizdar ödül aldı mı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Merve Dizdar'ın ne ödül aldığı araştırılıyor. Peki, Merve Dizdar Cannes Film Festivali'nde ödül mü aldı? Merve Dizdar ne ödülü aldı? Merve Dizdar hangi filmi aldı? Detaylar haberimizde...

MERVE DİZDAR NE ÖDÜLÜ ALDI?

Merve Dizdar, Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı Kuru Otlar Üstüne filmindeki rolüyle Cannes Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı.

MERVE DİZDAR HANGİ FİLMİ ÖDÜL ALDI?

Film, Türkiye'nin ücra bir köyünde zorunlu hizmetini bitiren ve başka bir öğretmen olan Nuray ( Merve Dizdar ) ile karşılaşana kadar ayrılabileceğine dair umudunu yitiren genç resim öğretmeni Samet'i (Deniz Celiloğlu) konu alıyor. Ceylan yaptığı açıklamada, filmin erken yaşta ücra bölgelere gönderilen memur ve öğretmenlerin kişisel inançlarındaki kademeli düşüşü yansıtmasını istediğini söyledi.