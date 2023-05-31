Merve Dinçel, Azerbaycan'da gerçekleştirilen Dünya Tekvando Şampiyonası Kadınlar 49 kiloda altın madalyanın sahibi oldu. Merve Dinçel kaç yaşında ve nereli sorusu araştırılıyor. Peki, Merve Dinçel kimdir? Merve Dinçel kaç yaşında, nereli? Merve Dinçel boy ve kilosu ne? İşte detaylar...

Dünya Tekvando Şampiyonası kadınlar 49 kiloda sporcumuz Merve Dinçel, son olimpiyat şampiyonu rakibi Panipak Wongpattanakit'i mağlup etti ve dünyanın zirvesine çıktı. Merve Dinçel'in hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli sporcu Merve Dinçel, kaç yaşında ve nereli araştırılıyor. Peki, Merve Dinçel kimdir? Merve Dinçel kaç yaşında, nereli? Merve Dinçel boy ve kilosu ne? Detaylar haberimizde...

MERVE DİNÇEL KİMDİR?

İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenen 2022 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 49 kiloda Merve Dinçel, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra 2. turda Bulgaristan'dan Nikolet Kostova'yı 13-3, çeyrek finalde İngiltere'den Maddison Moore'u 37-17 teknik üstünlükle yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde İspanya'dan Adriana Cerezo Iglesias' altın vuruşla yenen Merve Dinçel, finalde İsrail'den Abishag Semberg'i 23-19 yenerek altın madalya kazandı.Cezayir'in Vahran kentinde düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda kadınlar 49 kg'da final müsabakasında İspanyol Adriana Cerezo'yu 7-1 yenerek altın madalya kazandı. Çeyrek finalde Sırp Vanja Stankovic'i 16-3; yarı finalde ise Hırvat Bruna Duvancic'i 7-5 yenerek finale çıkmıştı.

MERVE DİNÇEL KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Merve Dinçel 1999 doğumlu Türk tekvandocudur.