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Merve Boluğur ve Mert Aydın evlendi mi? Merve Boluğur ne zaman evleniyor?

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Merve Boluğur ve Mert Aydın evlendi mi? Merve Boluğur ne zaman evleniyor?

16 Eylül 1987 yılında İstanbul'da Yugoslav göçmeni bir annenin ve İzmirli bir babanın kızı olarak dünyaya gelen ünlü oyuncu Merve Boluğur son günlerde magazin gündeminde sıkça adından söz ettiriyor. İnstagram'a Mert Aydın ile attığı son gönderinin ardından Merve Boluğur Mert Aydın evlendi mi? Merve Boluğur ne zaman evleniyor? merak edildi.

Merve Boluğur Mert Aydın evlendi mi? Ünlü oyuncu Merve Boluğur son günlerde magazin gündeminde sıkça adından söz ettiriyor. İnstagram'a Mert Aydın ile attığı son gönderinin ardından Merve Boluğur Mert Aydın evlendi mi? Merve Boluğur ne zaman evleniyor? merak edildi. İşte detaylar...

MERVE BOLUĞUR VE MERT AYDIN EVLENDİ Mİ?

Merve Boluğur, resmi instagram hesabında "I said yes kocam" notuyla paylaştığı son gönderisinde evlilik teklifi aldığını ve evet dediğini duyurdu. Merve Boluğur'un evleneceği isim ise; DJ Mert Aydın. Merve Boluğur ve Mert Aydın'ın ne zaman evleneceği ile ilgili henüz açıklanmış bir tarih yok.

İşte, Merve Boluğur'un evlilik teklifi gönderisi;

Merve Boluğur ve Mert Aydın evlendi mi? Merve Boluğur ne zaman evleniyor?

DJ MERT AYDIN KİMDİR?

Mert Aydın, 6 Mart 1987 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. 14 yaşında iken profesyonel olarak müzik eğitimlerine başlayan Mert Aydın'ın müziğe ilgisi çok küçük yaşlardayken başlamıştır. Aydın'ın ailesi müzik eğitimi almasına sıcak bakmasa da ona engel olamamışlar.

Merve Boluğur ve Mert Aydın evlendi mi? Merve Boluğur ne zaman evleniyor?

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