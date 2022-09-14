Ekranlardan uzak kalmasına rağmen magazin gündeminden düşmeyen ünlü oyuncu Merve Boluğur'un özel hayatı merak konusu oldu. Peki, Merve Boluğur'un sevgilisi kim? Merve Boluğur'un sevgilisi Mert Aydın kimdir? İşte detaylar...

Kariyerine Acemi Cadı ile başlayan Küçük Sırlar ve Muhteşem Yüzyıl dizisilerindeki rolüyle adından söz ettiren Merve Boluğur aşk hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Instagram hesabından sevgilisi ile paylaşım yapan Merve Boluğur'un ilişkisi merak konusu oldu. Peki, Merve Boluğur'un sevgilisi kim? Merve Boluğur'un sevgilisi Mert Aydın kimdir? Detaylar haberimizde...

MERVE BOLUĞUR SEVGİLİSİ KİM?

Merve Boluğur bir süredir Mert Aydın ile birliktelik yaşamaktadır. Mert Aydın, Dj olarak tanınmakta ve @djmertaydin kullanıcı adıyla 35bin takipçisi bulunmaktadır.

MERVE BOLUĞUR'UN SEVGİLİSİ MERT AYDIN KİMDİR?

Mert Aydın, 6 Mart 1987 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. 14 yaşında iken profesyonel olarak müzik eğitimlerine başlayan Mert Aydın'ın müziğe ilgisi çok küçük yaşlardayken başlamıştır. Aydın'ın ailesi müzik eğitimi almasına sıcak bakmasa da ona engel olamamışlar.