Geçtiğimiz günlerde DJ Mert Aydın ile evliliği 53 gün süren Merve Boluğur'un 'Survivor'a katılacağı iddia ediliyor. Merve Boluğur Survivor'a mı gidecek merak ediliyor. Merve Boluğur Survivor'a mı gidecek sorusu gündeme geliyor. Peki, Merve Boluğur Survivor'a mı gidecek?

2023 Survivor yeni sezonuna Merve Boluğur'un katılacağı gündemde yer alıyor. Dominik Cumhuriyeti'ne gideceği öğrenilen oyuncu, uzun zaman sonra da ekrana dönmüş olacak. Merve Boluğur Survivor'a mı gidecek merak ediliyor. Merve Boluğur Survivor'a mı gidecek sorusu araştırılıyor. Merve Boluğur Survivor'a mı gidecek? Detaylar haberimizdedir…

MERVE BOLUĞUR SURVİVOR'A MI GİDECEK?

Milliyet'ten Hüseyin Aydın'ın haberine göre; Mert Aydın'la evliliğini 53 günde bitiren Merve Boluğur'un 'Survivor'a katılacağı iddia ediliyor. 2023 Survivor yeni sezon programı için Dominik Cumhuriyeti'ne gidecek oyuncu, uzun zaman sonra da ekrana dönmüş olacak. Boluğur'un, yarışma için hazırlıklara başladığı söyleniyor.