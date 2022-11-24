Acemi Cadı, Küçük Sırlar, Kuzey Güney ve Muhteşem Yüzyıl gibi projelerle parlayan Merve Boluğur, 2 Ekim'de DJ Mert Aydın ile Fuat Paşa Yalısı'nda evlenmişti. Merve Boluğur ile Mert Aydın, 53 gün süren evliliklerini önceki gün bitirdi. Birbirlerine iki ay bile katlanamayan ikilinin evliliğinin bitme nedeni ortaya çıktı. Peki, Merve Boluğur neden boşandı? Merve Boluğur boşanma sebebi ne? İşte konu hakkında tüm detaylar...

Oyuncu Merve Boluğur ile müzisyen Mert Aydın'ın evliliği sadece 53 gün sürdü. İkili, anlaşmalı olarak yollarını ayırdı. Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşma 5 dakikada sonuçlandı. Peki, Merve Boluğur neden boşandı? Merve Boluğur boşanma sebebi ne? Detaylar haberimizde...

MERVE BOLUĞUR NEDEN BOŞANDI?

Merve Boluğur, nikahın ertesi gününden itibaren "Bana kimse kural koyamaz. Sıkıntıya gelemem." dedi. Bu, çift arasında patlak veren ilk sorundu. Mert Aydın, rahatsızlandı ve nikahtan sonra ameliyat oldu. Ancak istirahat döneminde Merve'den beklediği yardımı alamadı. Mert Aydın'ın dikişleri bile alınmamışken Merve, "Çok sıkıldım, tatile gidelim." dedi. Sıkıntılı şekilde balayına çıktılar. Merve Boluğur'la aşk evliliği yaptığını söyleyen Mert Aydın, ayrılık sözünü ilk telaffuz eden taraf oldu.

İKİLİ ARASINDA DAVA SONRASI NELER YAŞANDI?

İkilinin sadece 53 gün süren evliliği sadece 5 dakika süren davayla resmi olarak sona erdi. Adliyeye babasıyla birlikte gelen Merve Boluğur, dava sonrası "Yanımda babam var lütfen soru sormayın, rahatsız kendisi" diyerek soruları yanıtsız bıraktı. Avukatıyla beraber mahkemeden ayrılan Mert Aydın ise "Olmadı. Yürütemedik Merve'ye her şey için çok teşekkür ederim" dedi.

Merve Boluğur sosyal medyadan akıl sağlığı ve eski eşi ile ilgili yapılan yorumlara isyan etti: "Sosyal medyada hakkımda yapılan akıl sağlığı yorumlarıyla taciz, kadına şiddet, kendi mutsuzluğunu kusan klavye delikanlılarını bundan sonra mahkemeye vereceğim bilginize... Keza eski eş muhabbeti yapan bütün köşe yazarları ve magazincileri de... Senelerdir bu insanlar üstüme geliyor, yettiniz. Ahlakınızla iş yapın"