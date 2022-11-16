2017 yılında Murat Dalkılıç ile tek celsede boşanan Merve Boluğur, geçtiğimiz ay DJ Mert Aydın ile nikah masasına oturdu. Merve Boluğur'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrasında neden ayrıldıkları merak konusu oldu. Peki, Merve Boluğur neden ayrılıyor? Merve Boluğur Mert Aydın ayrılık sebebi ne? İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Merve Boluğur bir süredir aşk yaşadığı Mert Aydın ile geçtiğimiz ay dünyaevine girdi. Aile fotoğrafını yayınlarken Mert Aydın'ı keserek paylaşan Boluğur'un babasının evine döndüğü iddia edildi. Merve Boluğur'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrasında neden ayrıldıkları merak konusu oldu. Peki, Merve Boluğur neden ayrılıyor? Merve Boluğur Mert Aydın ayrılık sebebi ne? Detaylar haberimizde...

MERVE BOLUĞUR NEDEN AYRILIYOR?

Önceki gün Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan şarkıcı ve oyuncu, "Ders çıkardığın olay ne?" sorusuna manidar bir cevap vererek şunları yazmıştı: "Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu ya önemsemez sayemde bir yere geldiler. Bundan sonra kimseye büyük iyilikte bulunmayacağım." Evliliğindeki krizin ardından alyansını çıkartan Boluğur'un paylaşımlarında sık sık parmaklarını göstermesi de dikkatlerden kaçmadı.

MERVE BOLUĞUR MERT AYDIN AYRILIK SEBEBİ NE?

Merve Boluğur ve Mert Aydın ayrılık iddialarıyla gündeme geldi. Merve Boluğur'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Olmadı teşekkürler. Hayat bu mertede mutluluklar güzel günlerimiz için teşekkürler." ifadelerini kullandı.