Acemi Cadı dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Merve Boluğur, 2 Ekim'de nikah masasına oturduğu DJ Mert Aydın ile boşanma kararı aldı. Peki, Merve Boluğur Mert Aydın boşandı mı? Merve Boluğur Mert Aydın ayrıldı mı? Merve Boluğur ayrılık sebebi ne? İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Merve Boluğur bir süredir aşk yaşadığı Mert Aydın ile geçtiğimiz ay dünyaevine girdi. Merve Boluğur'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrasında neden ayrıldıkları merak konusu oldu. Peki, Merve Boluğur Mert Aydın boşandı mı? Merve Boluğur Mert Aydın ayrıldı mı? Merve Boluğur ayrılık sebebi ne? Detaylar haberimizde...

MERVE BOLUĞUR MERT AYDIN BOŞANDI MI?

Görkemli bir düğünle evlenen Merve Boluğur ile Mert Aydın, evliliklerinin 40. gününde yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma kararı aldı. Ekim ayının başında alyansını çıkartarak babasının evine dönen Boluğur ile Aydın, anlaşmalı boşanma kararı alarak Beykoz Adliyesi'ne başvurdu. Çift, bugün görülen duruşmada 5 dakika içerisinde tek celsede boşandı.

MERVE BOLUĞUR SESSİZ KALDI

Adliyeden çıkarken görüntülenen Mert Aydın "Olmadı yürütemedik" derken adliyeden babasıyla çıkan Merve Boluğur da basın mensuplarının ısrarlı sorularına kayıtsız kalarak sadece "Lütfen babam var yanımda" demekle yetindi.