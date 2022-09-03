Acemi Cadı dizisi ile tanınan Merve Boluğur, magazin gündeminde sık sık kendine yer buluyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da zaman zaman gündem olan Merve Boluğur hakkında Merve Boluğur kimdir? Kaç yaşında, nereli? Merve Boluğur burcu ne? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Peki, Merve Boluğur kimdir?

Merve Boluğur kimdir? Acemi Cadı dizisi ile tanınan Merve Boluğur, magazin gündeminde sık sık kendine yer buluyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da zaman zaman gündem olan Merve Boluğur hakkında Merve Boluğur kimdir? Kaç yaşında, nereli? Merve Boluğur burcu ne? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. İşte detaylar...

MERVE BOLUĞUR KİMDİR?

Merve Boluğur 16 Eylül 1987, İstanbul doğumlu Türk oyuncudur. Başak burcudur.

Merve Boluğur, 16 Eylül 1987 yılında İstanbul'da Yugoslav göçmeni bir annenin ve İzmirli bir babanın kızı olarak dünyaya geldi. Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesinden mezun olduktan sonra Kadir Has Üniversitesi'nin hazırlığında kaldı ve bıraktı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde eğitim aldı. 2006–2007 yıllarında yayınlanan Acemi Cadı dizisinde Ayşegül adlı bir cadıyı canlandırarak başrol oynadı ve bu sayede tanındı. 2007 yılında TRT'de yayınlanan Aşk Yeniden adlı dizide Eylül adında bir karakteri canlandırdı. 2009 yılında Star TV'de yayınlanan Kül ve Ateş dizisinde Hayal İsfendiyar adlı karakteri canlandırarak oyunculuğuna devam etti. 2009 yılında Keremcem'in "Yutkunamıyorum" şarkısının klibinde oynadı. 2010 yılında Kolpa'nın "Kadınım" şarkısının klibinde Çağkan Çulha ile birlikte oynadı. 2010–2011 yıllarında yayınlanan Küçük Sırlar dizisinde Ayşegül karakterini canlandırdı. 2011–2013 yıllarında yayınlanan Kuzey Güney dizisinde Zeynep karakterini canlandırdı. Mayıs 2012 yılı itibarıyla Rexona markasının reklam yüzü oldu. 2013–2014 yıllarında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Nurbanu Sultan'ı canlandırdı. 2014 yılında Maybelline New York'un ilk Türk marka yüzü oldu. 2017 yılında Murat Dalkılıç'ın Epik isimli albümünde yer alan Boya Gitsin şarkısında Dalkılıç ile düet yaptı. Mart 2018 yılında "Merve Boluğur" adlı kozmetik markasını kurmuştur ve ilk ürünü kırmızı ruj olmuştur. 2020 yılında kendine ait YouTube kanalını kurdu. 2022 yılında "Şşşşttt" isimli teklisini YouTube kanalından yayınladı.