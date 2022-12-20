TV8 ekranlarında her yıl yayınlanan Survivor programı bu sene de heyecanla bekleniyor. Survivor 2023 yarışmacıları ise merak ediliyor. Arama motorlarında Merve Boluğur ile Mert Aydın Survivor'a mı gidiyor? Mert Aydın Survivor'a mı katıldı? soruları aratılıyor. İşte tüm merak edilenler...

Survivor yarışması heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı'nın yarışmacıları belli oldukça sosyal medya hesabında paylaşmasının ardından arama motorlarında Merve Boluğur ile Mert Aydın Survivor'a mı gidiyor? Mert Aydın Survivor'a mı katıldı? soruları da aratıldı. Peki, Merve Boluğur ile Mert Aydın Survivor'a mı gidiyor? Mert Aydın Survivor'a mı katıldı? Detaylar haberimizde...

MERVE BOLUĞUR İLE MERT AYDIN SURVİVOR'A MI GİDİYOR?

Geçtiğimiz aylarda evlenen ve kısa süre sonra boşanan ikiliye Survivor yarışmasına katılmaları için teklif gittiği iddia edildi. Mert Aydın'ın ilk olarak kabul ettiği fakat sonradan kararını biraz daha düşüneceğini söyleniyor.