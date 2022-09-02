Merve Boluğur evleniyor mu? Merve Boluğur kiminle evleniyor?

16 Eylül 1987 yılında İstanbul'da Yugoslav göçmeni bir annenin ve İzmirli bir babanın kızı olarak dünyaya gelen ünlü oyuncu Merve Boluğur son günlerde magazin gündeminde sıkça adından söz ettiriyor. İnstagram'a attığı son gönderinin ardından Merve Boluğur evleniyor mu? Merve Boluğur kiminle evleniyor? konuları gündeme taşındı.