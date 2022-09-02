Merve Boluğur evleniyor mu? Merve Boluğur kiminle evleniyor?
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16 Eylül 1987 yılında İstanbul'da Yugoslav göçmeni bir annenin ve İzmirli bir babanın kızı olarak dünyaya gelen ünlü oyuncu Merve Boluğur son günlerde magazin gündeminde sıkça adından söz ettiriyor. İnstagram'a attığı son gönderinin ardından Merve Boluğur evleniyor mu? Merve Boluğur kiminle evleniyor? konuları gündeme taşındı.
Merve Boluğur evleniyor mu? Merve Boluğur son günlerde magazin gündeminde sıkça adından söz ettiriyor. İnstagram'a attığı son gönderinin ardından Merve Boluğur evleniyor mu? Merve Boluğur kiminle evleniyor? konuları gündeme taşındı. İşte detaylar...
MERVE BOLUĞUR KİMİNLE EVLENİYOR?
Merve Boluğur, resmi instagram hesabında "I said yes kocam" notuyla paylaştığı son gönderisinde evlilik teklifi aldığını ve evet dediğini duyurdu. Merve Boluğur'un evleneceği isim ise; DJ Mert Aydın.
İşte, Merve Boluğur'un evlilik teklifi gönderisi;
DJ MERT AYDIN KİMDİR?
Mert Aydın, 6 Mart 1987 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. 14 yaşında iken profesyonel olarak müzik eğitimlerine başlayan Mert Aydın'ın müziğe ilgisi çok küçük yaşlardayken başlamıştır. Aydın'ın ailesi müzik eğitimi almasına sıcak bakmasa da ona engel olamamışlar.