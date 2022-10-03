Merve Boluğur geçtiğimiz akşam Mert Aydın ile dünyaevine girdi. Ünlü oyuncunun düğüne ait fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Merve Boluğur'un düğün fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, Merve Boluğur'un eşinin kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Merve Boluğur eşi kim? Merve Boluğur eşi Mert Aydın kimdir? İşte detaylar...

Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılığa soyunan Merve Boluğur, geçtiğimiz ay DJ sevgilisi Mert Aydın'dan aldığı evlilik teklifini kabul etti. Teklifin ardından düğün hazırlıklarına başlayan Boluğur, dün akşam görkemli bir düğünle Mert Aydın'la evlendi. Merve Boluğur'un düğün fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, Merve Boluğur'un eşinin kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Merve Boluğur eşi kim? Merve Boluğur eşi Mert Aydın kimdir? Detaylar haberimizde...

MERVE BOLUĞUR EŞİ KİM?

Merve Boluğu Mert Aydın ile dünyaevine girdi. Mert Aydın, 6 Mart 1987 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. 14 yaşında iken profesyonel olarak müzik eğitimlerine başlayan Mert Aydın'ın müziğe ilgisi çok küçük yaşlardayken başlamıştır. Aydın'ın ailesi müzik eğitimi almasına sıcak bakmasa da ona engel olamamışlar.

MERVE BOLUĞUR EŞİ MERT AYDIN KİMDİR?

Ünlü oyuncu Merve Boluğur bir süredir aşk yaşadığı Mert Aydın ile dünyaevine girdi. Mert Aydın, 6 Mart 1987 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. 14 yaşında iken profesyonel olarak müzik eğitimlerine başlayan Mert Aydın'ın müziğe ilgisi çok küçük yaşlardayken başlamıştır. Aydın'ın ailesi müzik eğitimi almasına sıcak bakmasa da ona engel olamamışlar. Mert Aydın, Dj olarak tanınmakta ve @djmertaydin kullanıcı adıyla 39 bin takipçisi bulunmaktadır.