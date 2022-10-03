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Merve Boluğur düğün fotoğrafları! Merve Boluğur'un düğününden fotoğraf kareleri!

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Merve Boluğur düğün fotoğrafları! Merve Boluğur'un düğününden fotoğraf kareleri!

Oyunculuğa ara veren Merve Boluğur, bu ayın başında DJ sevgilisi Mert Aydın'dan evlenme teklifi almış ve düğün hazırlıklarına başlamıştı. Merve Boluğur ile nişanlısı Mert Aydın dün nikah masasına oturdu. Çiftin düğünü Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleşti. Merve Boluğur düğün fotoğrafları! Merve Boluğur'un düğününden fotoğraf kareleri merak edildi.

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Merve Boluğur düğün fotoğrafları! Oyunculuğa ara veren Merve Boluğur, bu ayın başında DJ sevgilisi Mert Aydın'dan evlenme teklifi almış ve düğün hazırlıklarına başlamıştı. Merve Boluğur ile nişanlısı Mert Aydın dün nikah masasına oturdu. Çiftin düğünü Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleşti. Merve Boluğur düğün fotoğrafları! Merve Boluğur'un düğününden fotoğraf kareleri merak edildi. İşte, Merve Boluğur'un düğününden kareler!

MERVE BOLUĞUR DÜĞÜN FOTOĞRAFLARI

Müzisyen sevgilisi Mert Aydın ile bir süredir birlikte olan oyuncu Merve Boluğur, bugün evlendi. Boluğur'un sosyal medya hesabından yaptığı gelinlikli paylaşımları ise büyük beğeni topladı.

Merve Boluğur düğün fotoğrafları! Merve Boluğur'un düğününden fotoğraf kareleri!

HAZIRLANDIĞI ANLARI PAYLAŞTI

Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı gelinlikli paylaşımları da büyük beğeni topladı. Ünlü oyuncu düğüne hazırlandığı anlar Instagram hesabından anbean takipçilerine aktardı.

İşte Boluğur'un düğün öncesi yaptığı paylaşımlar:

Merve Boluğur düğün fotoğrafları! Merve Boluğur'un düğününden fotoğraf kareleri!

Merve Boluğur düğün fotoğrafları! Merve Boluğur'un düğününden fotoğraf kareleri!

Merve Boluğur düğün fotoğrafları! Merve Boluğur'un düğününden fotoğraf kareleri!

Merve Boluğur düğün fotoğrafları! Merve Boluğur'un düğününden fotoğraf kareleri!

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