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Merve Boluğur boşanıyor mu? Merve Boluğur ve Mert Aydın ayrıldı mı?

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Merve Boluğur boşanıyor mu? Merve Boluğur ve Mert Aydın ayrıldı mı?

Merve Boluğur, 2 Ekim'de DJ Mert Aydın ile nikah masasına oturdu. Sosyal medya hesabından Aydın ile sık sık paylaşım yapan Boluğur'un evliliğinde kriz yaşadığı ileri sürüldü. Peki, Merve Boluğur boşanıyor mu? Merve Boluğur Mert Aydın ayrıldı mı? Merve Boluğur Mert Aydın kavgası nedir? Merak edildi.

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Merve Boluğur boşanıyor mu? Merve Boluğur, 2 Ekim'de DJ Mert Aydın ile nikah masasına oturdu. Sosyal medya hesabından Aydın ile sık sık paylaşım yapan Boluğur'un evliliğinde kriz yaşadığı ileri sürüldü. Peki, Merve Boluğur boşanıyor mu? Merve Boluğur Mert Aydın ayrıldı mı? Merve Boluğur Mert Aydın kavgası nedir? Merak edildi. İşte, Merve Boluğur ayrılıyor mu yanıtı haberimizde...

MERVE BOLUĞUR İLE MERT AYDIN AYRILDI MI?

40 gün önce DJ Mert Aydın ile nikah masasına oturan Merve Boluğur'un evliliğinde kriz çıktı. Eşiyle sorunlar yaşadığı için evi terk eden ve alyansını çıkartan Boluğur, ailesiyle yaşamaya başladı.

2. Sayfa programında yer alan habere göre, Merve Boluğur, her anını paylaştığı Mert Aydın ile paylaşım yapmaktan kaçınıyor. Aile fotoğrafını yayınlarken Aydın'ı keserek paylaşan Boluğur'un babasının evine döndüğü iddia edildi. Boluğur, 4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından ailesiyle sık sık paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.

Merve Boluğur boşanıyor mu? Merve Boluğur ve Mert Aydın ayrıldı mı?

Önceki gün Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan şarkıcı ve oyuncu, "Ders çıkardığın olay ne?" sorusuna manidar bir cevap vererek şunları yazmıştı: "Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu ya önemsemez sayemde bir yere geldiler. Bundan sonra kimseye büyük iyilikte bulunmayacağım."

Evliliğindeki krizin ardından alyansını çıkartan Boluğur'un paylaşımlarında sık sık parmaklarını göstermesi de dikkatlerden kaçmadı.

Merve Boluğur boşanıyor mu? Merve Boluğur ve Mert Aydın ayrıldı mı?

Merve Boluğur boşanıyor mu? Merve Boluğur ve Mert Aydın ayrıldı mı?

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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