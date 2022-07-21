Merve Boluğur bilet fiyatları ne kadar? Merve Boluğur konseri kaç TL?

İlk şarkısı "Şşşttt" ile dinleyicileri ikiye bölen oyuncu Merve Boluğur, bugün Nişantaşı'ndaki bir mekanda sahneye çıkacak. İlk kez sahne alacak olan Boluğur'un bilet fiyatı merak edildi. Peki, Merve Boluğur konseri kaç TL? Merve Boluğur bilet fiyatları ne kadar?

MERVE BOLUĞUR BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Geçtiğimiz günlerde Yıldız Tilbe'nin sahnesine konuk olan sesiyle dinleyicileri ikiye bölen Merve Boluğur, Instagram'dan yaptığı paylaşımda bu akşam Nişantaşı'ndaki bir mekanda ilk kez sahne alacağını söyledi. Günlerdir ilk sahnesi için hazırlıklar yapan Boluğur, şan eğitimi de aldı.

Merve Boluğur'un konser vereceği sosyal medyada gündem olurken bilet fiyatları da merak konusu oldu. Tony Avlar isimli sosyal medya fenomenine mesaj gönderen bir kullanıcı, Boluğur sahnesinin bilet fiyatlarının 2 bin 500 TL olduğunu ileri sürdü.